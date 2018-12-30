В России может лопнуть ипотечный пузырь 30.12.2018, 21:01

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Аналитики сделали прогноз.

Аналитики ЦБ РФ предупредили о риске возникновения ипотечного пузыря, пишет finanz.ru. В аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Центробанка под названием "Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться" анализируются бумы на рынках корпоративного кредитования в 2005-2007 гг. и необеспеченного потребительского кредитования в 2011-2013 гг.

По мнению авторов (которое может отличаться от официальной позиции регулятора), из этих ситуаций можно извлечь важные уроки для рынка ипотеки.

Так, изучив два российских кредитных бума, аналитики ЦБ приходят к выводу о том, что зачатки будущих проблем у банков формируются раньше, чем он достигает своего пика. Кроме того, кредитный бум по мере "взросления" через свои позитивные макроэкономические эффекты (рост совокупного спроса в экономике, занятости, зарплат, настроения производителей и потребителей) влияет на ожидания банков и заемщиков, из-за чего банки могут недооценивать риски. В-третьих, у регулятора есть "реальная возможность заблаговременного прогнозирования проблем" у банков в реальном времени.

Как такового перегрева в ипотечном кредитовании нет, но есть некоторые предпосылки к тому, что он может произойти в будущем, согласен аналитик Fitch Александр Данилов. Растет доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20% от стоимости жилья), сейчас она выше 40% в новых выдачах, отмечает он. Риск в том, что, если цены на жилье резко упадут, залоговое обеспечение не будет покрывать стоимость кредита, поясняет эксперт.

Говорить о перегреве рано - рынок ипотеки еще слишком мал, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В то же время экономика сейчас выходит из электорального цикла и динамика доходов населения будет ухудшаться, но вряд ли заемщики и банки уже осознают эти риски, разделяет она беспокойство авторов записки.

По прогнозам "Дом.РФ", выдачи ипотечных кредитов в этом году станут рекордными и достигнут 3 трлн рублей. В октябре годовые темпы роста составили 40%. При этом реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд, по данным Росстата за 11 месяцев: в январе - ноябре они уменьшились на 0,1% с учетом единовременной выплаты 5000 рублей пенсионерам в январе 2017 года.

Потреблять при этом люди стали больше: оборот розницы за 11 месяцев увеличился в годовом выражении на 2,6%. Норма сбережений населения в III квартале 2018 г. упала до 0,3% с 6,5% во II квартале, минимальной с 2004 года доли дохода, направленной россиянами на сбережения, указывали аналитики ЦБ в бюллетене "О чем говорят тренды", называя одной из ключевых причин рост потребительского кредитования, в том числе ипотеки.