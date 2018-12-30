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10 изменений, которые ждут белорусов в 2019-ом году

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  • 30.12.2018, 21:10
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Новшества следующего года.

Belsat.eu собрал все новшества следующего года.

«Тунеядцы» будут оплачивать горячую воду и отопление по полной

Уже с 1 января белорусам, которые попали в так называемую базу «незанятых в экономике», не смогли подтвердить, что работают, и имеют в собственности квартиру, будут насчитывать подогрев воды по полному тарифу, который больше субсидируемого в 5 раз.

А с 1 октября в 100% размере «тунеядцы» также будут оплачивать отопление и газ в газовых колонках.

Коммуналку станем оплачивать на 100%

Жировка для семьи из трех человек, проживающей в стандартной двухкомнатной квартире, подорожает не более, чем на $ 5 – обещает правительство. Тарифы будут увеличиваться в два этапа. С 1 января приблизительно на $ 3,9 вырастут цены на газ, электричество, холодную воду, канализацию, капитальный ремонт дома, уборку. С 1 июня ещё на $ 1 повысится стоимость отопления и подогрева воды. Сейчас субсидируемый тариф составляет Br 16,9259 за 1 Гкал, а будет – Br 18,4831.

Также выше станет полный тариф (тот, по которому будут оплачивать отопление и горячую воду «тунеядцы») – с Br 81,42 вырастет до Br 88,99.

Как утверждают чиновники, в 2019 году мы будем оплачивать (уже 100 процентов суммы https://charter97.org/ru/news/2018/12/20/317171/) за коммунальные услуги.

Базовая величина вырастет с Br 24,5 до Br 25,5

Этой величиной у нас измеряются штрафы и некоторые выплаты.

Еще меньше товаров из-за границы можно будет привезти без пошлины

С 1 января изменяются лимиты на ввоз вещей из-за границы для личного пользования. Теперь без оплаты пошлины можно будет провезти в Беларусь не более 25 килограммов вещей на сумму до 500 евро. Это для тех, кто ездит за границу реже, чем раз в три месяца. Для тех же, кто путешествует чаще, лимиты остаются прежними – максимально 20 килограммов и 300 евро.

За превышение норм придется заплатить 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый лишний. Ограничения не распространяются на собственные вещи, которые люди берут с собой в дорогу.

По почте из-за границы можно будет заказать 31 килограмм на 200 евро

Вот только это сумма посылок в месяц. Разовая норма на беспошлинную посылку, как и раньше – 22 евро и 10 килограммов.

Со 2 января Польша не будет выдавать визы «за покупками»

Теперь придется выбирать другую цель поездки – туризм, хозяйственная деятельность, спорт, культурная деятельность, поездка в гости, лечение, образование и т.д. От визы «за покупками» все эти цели отличаются тем, что нужно будет представлять подтверждение места проживания в Польше – бронь отеля или приглашение от друзей или родных. Обязательно нужно подтверждать платежеспособность.

Еще на полгода увеличивается пенсионный возраст

С 1 января 2019-го года на заслуженный отдых смогут пойти мужчины, достигшие 61 года и 6 месяцев и женщины – 56 лет и 6 месяцев.

Пенсионный возраст продолжит повышаться на полгода ежегодно до 2022 года, пока не составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Также с 1 января вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения полной трудовой пенсии. С нового года он будет составлять 17 лет, и также будет увеличиваться до 2025 года, пока не достигнет 20 лет.

Вступит в силу обновленный Налоговый кодекс

Новая версия Налогового кодекса заработает с 1 января. Она предусматривает следующие изменения: упрощение администрирования налогов, изменение подхода к начислению пени, отмену ставки налога на недостроенную недвижимость, отмену права местных «советов депутатов» увеличивать до десяти раз ставку налога на объекты недвижимости или земельные участки с объектами, которые не используются или используются неэффективно.

Вырастут пенсии и оклады военных

С 1 января военные пенсионеры будут получать пенсии, большие примерно на 6%. Также изменятся размеры окладов военнослужащих срочной службы. В новом году они будут получать от Br 29,25 до Br 62,79 ежемесячно.

Безработные смогут получать больничные листы

С 31 января по-новому будут оформлять и выдавать больничные. Это изменение коснется, например, родителей в декретном отпуске и родителей детей-инвалидов. Чтобы получить больничный лист, им не нужно будет больше подтверждать, что ребенок ходит в детский сад. Также получить больничный сможет и лицо, не оформленное по уходу за ребенком.

Кроме того, лица, которые ухаживают за ребенком до 14 лет или за ребенком-инвалидом до 18 лет, при получении медицинской помощи в стационаре смогут продолжить больничный на один день для проезда к месту жительства. Воспользоваться этой нормой можно будет только в том случае, если вернуться из больницы домой невозможно в день выписки.

По новым правилам, больничный лист смогут получить и безработные. Важно, что информация о том, что человек нигде не работает, не будет передаваться из поликлиники в базу данных о незанятых в экономике.

Также справки о временной нетрудоспособности будут выдаваться лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы. А в перспективе обещают ввести электронные больничные листы. Формы для них уже разработаны.


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