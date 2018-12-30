Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных моряков 30.12.2018, 21:20

Украина будет требовать признать, что РФ нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

7 января 2019 года Украина планирует подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственное заявление с требованием признать, что РФ не выполняет Европейскую конвенцию по правам человека, удерживая в плену 24 украинских моряков. Как пишет gordonua.com, oб этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

"Нужно подать заявление до седьмого, вот 7 января и подадим. Заявление касается исполнения или неисполнения обязанностей согласно Европейской конвенции. То есть придерживается Россия прав человека, которые предусмотрены в конвенции, или нет. Требование будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков", – заявил Лищина.

По его словам, если суд примет положительное решение, формой его исполнения должно стать освобождение моряков.

"Но я не знаю, напишет ли Европейский суд прямо в решении, что в качестве отдельных мероприятий индивидуального характера освободить их непосредственно. Мы будем этого требовать, но насколько это возможно на практике? Сегодня таких случаев еще не было, чтобы суд так прямо писал. Но мы надеемся", – добавил чиновник.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

27 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что все захваченные РФ украинские моряки объявили себя военнопленными.