Ольга Николайчик: Какая «гадость» этот ваш суд
- 30.12.2018, 21:57
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Известную активистку будут судить за цепи на Министерстве информации.
Общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик 2 января вызывают в Центральный суд Минска. Поводом стал, вероятно, флешмоб 10 декабря у здания Министерства информации, пишет «Новы час».
О вызове в суд Ольга Николайчик сообщила на своей странице в «Фейсбуке».
- 2 января надо мной Центральный суд. Посадила на цепь Минкульт и Мининформ. Замочки.
Какая «гадость» этот ваш суд. А я буду доедать заливную рыбу.
Напомним, утром 10 декабря на колонны главного входа в Министерство информации активисты наклеили огромные плакаты с цитатой 33-й статьи Конституции и 19-й статьи Всеобщей декларации прав человека, а также повязали на дверные ручки цепи.
Таким образом вход в министерство был на некоторое время заблокирован. Некоторые прохожие останавливались и заинтересованно наблюдали за событием, а также читали выдержки из Конституции о том, что каждому гарантируется свобода мнений и их выражение, а монополизация средств массовой информации и цензура не допускаются.