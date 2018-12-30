Ольга Николайчик: Какая «гадость» этот ваш суд 30.12.2018, 21:57

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Ольга Николайчик

Фото: svaboda.org

Известную активистку будут судить за цепи на Министерстве информации.

Общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик 2 января вызывают в Центральный суд Минска. Поводом стал, вероятно, флешмоб 10 декабря у здания Министерства информации, пишет «Новы час».

О вызове в суд Ольга Николайчик сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

- 2 января надо мной Центральный суд. Посадила на цепь Минкульт и Мининформ. Замочки.

Какая «гадость» этот ваш суд. А я буду доедать заливную рыбу.

Напомним, утром 10 декабря на колонны главного входа в Министерство информации активисты наклеили огромные плакаты с цитатой 33-й статьи Конституции и 19-й статьи Всеобщей декларации прав человека, а также повязали на дверные ручки цепи.

Таким образом вход в министерство был на некоторое время заблокирован. Некоторые прохожие останавливались и заинтересованно наблюдали за событием, а также читали выдержки из Конституции о том, что каждому гарантируется свобода мнений и их выражение, а монополизация средств массовой информации и цензура не допускаются.