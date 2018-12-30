2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений 30.12.2018, 22:10

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Следующий год может изменить рейтинг самых теплых годов.

2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Витебский курьер».

Метеоролог пояснил, что следующий год может изменить рейтинг самых теплых годов из-за «феномена Эль-Ниньо», то есть колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По словам Вильфанда, ученые уже зафиксировали увеличение температуры в водоеме. И если «Эль-Ниньо» будет развиваться, то потепления не избежать, сообщает 5-tv.ru.

Уже сейчас температура превысила полградуса, для инерционной водной среды это очень много, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.