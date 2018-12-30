закрыть
31 декабря 2018, понедельник, 0:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Как празднуют Новый год в странах Европы

  • 30.12.2018, 22:39

Интересные и необычные традиции.

Через несколько дней во всем мире будут праздновать Новый год, один их самых любимых праздников белорусов. Как празднуют Новый год в странах Европы - в материале online.ua.

Новый год в Чехии, Польше и Германии

Источник: online.ua

В Польше, Чехии и Германии Новый год называют еще Сильвестровым днем. Дело в том, что когда наступил 1000-й год, люди ожидали конца света — по легенде, тогда из моря должен был выползти змей Левиафан, чтобы проглотить всю Землю, но Святой Сильвестр победил змея в невидимой битве, предотвратив апокалипсис.

Поэтому этот праздник отмечается фейерверками и народными гуляниями.

Как празднуют Новый год в Италии

Источник: online.ua

Итальянцы имеют необычные традиции празднования Нового года. В полночь, после первого удара колокола, они выбрасывают из окон разные предметы. Это могут быть даже кресла и тумбочки. Таким образом итальянцы избавляются в Новый год от всего старого и очищают в своем доме место для нового.

Как встречают Новый год во Франции

Источник: online.ua

Французские новогодние традиции в некоторых моментах пересекаются с нашими. В частности, французский Дед Мороз, также как и украинский, приносит в новогоднюю ночь подарки детям и складывает их в башмачок. Есть у французов и новогодние приметы — например, там считают, что хозяин-винодел должен обязательно чокнуться с бочкой вина, чтобы в будущем году был хороший урожай.

Новый год по-английски

Источник: online.ua

В Великобритании на Новый год подарки не дарят. При этом англичане отмечают этот праздник в кругу семьи, накрывая праздничный стол. Cимволом Нового года в Англии является украшенная ель, но ее наряжают еще на Рождество. С Новым годом в Британии связано много старинных ритуалов и наблюдений. Например, там принято, когда часы начинают бить полночь, открыть заднюю дверь дома и выпустить Старый год, а с последним ударом впустить Новый год в переднюю дверь.

Новый год в США — традиции и особенности

Источник: online.ua

Как любой праздник в США, празднование Нового года сопровождается концертами, парадами, распродажами, ярмарками и фейерверками, при этом многие американцы любят отмечать этот праздник в семейном кругу и домашней обстановке. В 1907 году, в Нью-Йорке появилась новогодняя традиция, ставшая на сегодняшний день, известной во всем мире. Каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени на площади Таймс-сквер с 23-х метровой высоты опускается огромный шар. Шар падает в течение одной минуты, а заключительные 10 секунд дружно отсчитываются людьми собравшимися на площади и перед экранами телевизоров. Ровно в 00:00 шар достигает нижней точки, что означает наступление нового года. Эта традиция стала очень популярной в Нью-Йорке. Множество жителей и гостей города приезжают на Таймс-сквер в новогоднюю ночь, чтобы увидеть это действие, а телеаудитория этого проекта насчитывает более 1 миллиарда телезрителей. Но во всех странах, без исключения, Новый год встречают яркими огоньками и хорошим настроением!


популярное за неделю

Мнение

Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец