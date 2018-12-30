Как празднуют Новый год в странах Европы 30.12.2018, 22:39

Интересные и необычные традиции.

Через несколько дней во всем мире будут праздновать Новый год, один их самых любимых праздников белорусов. Как празднуют Новый год в странах Европы - в материале online.ua.

Новый год в Чехии, Польше и Германии

Источник: online.ua

В Польше, Чехии и Германии Новый год называют еще Сильвестровым днем. Дело в том, что когда наступил 1000-й год, люди ожидали конца света — по легенде, тогда из моря должен был выползти змей Левиафан, чтобы проглотить всю Землю, но Святой Сильвестр победил змея в невидимой битве, предотвратив апокалипсис.

Поэтому этот праздник отмечается фейерверками и народными гуляниями.

Как празднуют Новый год в Италии

Источник: online.ua

Итальянцы имеют необычные традиции празднования Нового года. В полночь, после первого удара колокола, они выбрасывают из окон разные предметы. Это могут быть даже кресла и тумбочки. Таким образом итальянцы избавляются в Новый год от всего старого и очищают в своем доме место для нового.

Как встречают Новый год во Франции

Источник: online.ua

Французские новогодние традиции в некоторых моментах пересекаются с нашими. В частности, французский Дед Мороз, также как и украинский, приносит в новогоднюю ночь подарки детям и складывает их в башмачок. Есть у французов и новогодние приметы — например, там считают, что хозяин-винодел должен обязательно чокнуться с бочкой вина, чтобы в будущем году был хороший урожай.

Новый год по-английски

Источник: online.ua

В Великобритании на Новый год подарки не дарят. При этом англичане отмечают этот праздник в кругу семьи, накрывая праздничный стол. Cимволом Нового года в Англии является украшенная ель, но ее наряжают еще на Рождество. С Новым годом в Британии связано много старинных ритуалов и наблюдений. Например, там принято, когда часы начинают бить полночь, открыть заднюю дверь дома и выпустить Старый год, а с последним ударом впустить Новый год в переднюю дверь.

Новый год в США — традиции и особенности

Источник: online.ua

Как любой праздник в США, празднование Нового года сопровождается концертами, парадами, распродажами, ярмарками и фейерверками, при этом многие американцы любят отмечать этот праздник в семейном кругу и домашней обстановке. В 1907 году, в Нью-Йорке появилась новогодняя традиция, ставшая на сегодняшний день, известной во всем мире. Каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени на площади Таймс-сквер с 23-х метровой высоты опускается огромный шар. Шар падает в течение одной минуты, а заключительные 10 секунд дружно отсчитываются людьми собравшимися на площади и перед экранами телевизоров. Ровно в 00:00 шар достигает нижней точки, что означает наступление нового года. Эта традиция стала очень популярной в Нью-Йорке. Множество жителей и гостей города приезжают на Таймс-сквер в новогоднюю ночь, чтобы увидеть это действие, а телеаудитория этого проекта насчитывает более 1 миллиарда телезрителей. Но во всех странах, без исключения, Новый год встречают яркими огоньками и хорошим настроением!