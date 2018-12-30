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В следующем году в России начнется революция

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  • 30.12.2018, 22:45
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ФОТО: AFP

Страна замерла в ожидании очень серьезных политических изменений.

Люди чувствуют предстоящие грозные события, и "ведут себя как животные перед землетрясением"; россиянам предстоит пережить 3 очень тяжелых года, пишет российский историк Валерий Соловец для «Обозревателя».

В стране назревает революционная ситуация, вызванная неадекватностью и непрофессионализмом находящейся у власти правящей группировки; в сознании россиян произошел сдвиг, который уже носит необратимый характер. Конфликт между властью и населением запрограммирован в самой структуре ситуации.

Масштабный политический кризис начнется в конце 2019 года, он продлится 2-3 года и закончится отстранением действующего режима от власти и переучреждением России.

Россиян ожидает 2-3 очень тяжелых года, после которых, впрочем, ситуация начнет меняться к лучшему. Несмотря на то, что грядущие события будут носить революционный характер – к гражданской войне, а также распаду России они не приведут. Прежде всего потому, что силовые структуры, как в 1917 году и в 1991 году, будут защищать не власть имущих, а самих себя.


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