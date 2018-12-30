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Новый год 2019: куда пойти в новогоднюю ночь в Минске

  • 30.12.2018, 22:57

Праздничные мероприятия проведет каждый район города.

Где в Минске будут гулять и танцевать в новогоднюю ночь 2019? Тio.by собрал полезную информацию для всех, кто планирует встречать бой курантов не дома с оливье и селёдкой под шубой, а также для тех, кто после любимых салатов хочет выбраться в город посмотреть праздничный салют и потанцевать.

В этом году у массовых новогодних гуляний две основные локации: Октябрьская площадь и площадь у Дворца спорта, но свои праздничные мероприятия проведёт и каждый район Минска — и об этом тоже расскажем.

Праздничные программы и на Октябрьской площади, и на площади у Дворца спорта стартуют за час до Нового года — 31 декабря в 23.00 — и закончатся в 4 утра 1 января.

Кто не успел, может прийти на площадь у Дворца спорта и 1 января: с 15.00 до 21.00 здесь тоже будет весело.

Праздничный фейерверк грянет ночью в уже наступившем Новом году 2019 - 1 января в 01.30 на площадке у Дворца спорта. Также в новогоднюю ночь будут работать праздничные ярмарки у Дворца спорта и на Октябрьской площади: время работы - с 22.00 31 декабря до 4.00 1 января.

Выступлениями музыкантов порадует ярмарка «Вялікі Гасціны двор» в Верхнем городе. А 31 декабря, в частности, здесь выступят Delay Sound System (винил-сет, начало в 18:00), Dee Tree (соул-джаз, начало в 21:00) и Klaxons Brass (брасс ансамбль, начало в 22:00). Н

а ярмарке, к слову, очень необычные торговые павильоны — обязательно загляните посмотреть. Тем более, музыканты будут выступать не только в предновогодний вечер, полный график выступлений можно посмотреть по ссылке. А куда сходить в новогоднюю ночь 2019 тем, кто не планирует выезжать в центр?

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

Новогодние массовые гуляния «Пусть Новый год 2019 счастливым будет!»:

1 января, 01.00-04.00, площадь перед ГУ «Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19)

1 января, 01.00-03.00, площадка перед ТКУП «Универмаг Беларусь» (ул. Жилуновича, 4)

1 января, 01.00-03.00, площадка перед МФК «Мандарин» (ул. Герасименко, 51)

1 января, 01.00-03.00, площадка перед СОО «Либретик» супермаркет «Соседи» (ул. Селицкого, 65)

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Праздник «вместе встретим Новый год 2019»

1 января, 01.00-03.00, Лошицкий усадебно-парковый комплекс (пр. Чижевских, 10), площадка перед кинотеатром «Салют» (пр. Рокоссовского, 150А)

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Новогодние гуляния «Здравствуй, Новый год!»

1 января, 01.00-04.00, площадка возле ТЦ «Алми» (пр. Дзержинского, 91)

Праздничная танцевальная программа «Здравствуй, Новый год!»:

1 января, 01.00-03.00, сквер «Полянка» (ул. К. Либкнехта)

1 января, 01.00-03.00, жилой район Брилевичи (ул. Я. Чечета, 25)

Танцевально-развлекательная программа «С Новым годом!»

1 января, 18.00-20.00, площадка возле ТЦ «Алми» (пр. Дзержинского, 91)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Новогодний праздник «Мелодии зимы»

1 января, 00.30-04.00, площадь Культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7)

Праздник «День рождения Нового 2019 года»

1 января, 00.30-04.00, жилой район Сокол (ул. Барамзиной, 12А)

ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН

Концертно-развлекательная программа «С Новым годом!»

1 января, 00.30-04.00, парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1) Молодежная танцевальная программа «Новогодний хит-парад»

1 января 00.30-04.00, площадка у самолета на ул. Карвата

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Новогодняя программа «Когда приходят чудеса!»

1 января, 01.00-03.00, площадь у Национальной библиотеки (пр. Независимости, 116)

Новогодние дискотеки:

1 января, с 1.00 до 3.00 ул. Руссиянова, 1; ул. Фогеля, 1; ул. Героев 120-й дивизии, 15.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Праздничная программа «Сустракаем Новы год!»

1 января, 00.30-04.00, площадь перед Комаровским рынком (ул. В. Хоружей, 8)

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Праздничные гуляния «Новогодняя ночь - 2019» 1 января, 00.30-04.00, площадка у ГУ «Минский Ледовый Дворец спорта Минской области» (ул. Притыцкого, 27)

1 января 00.30-04.00, площадка в парке имени Уго Чавеса (пересечение улиц Казимировской и Колесникова)

1 января, 00.30-04.00, площадка у ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94)

1 января, 00.30-04.00, площадка у рынка «Западный» (ул. Бурдейного, 6)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Новогоднее массовое гуляние «Новогодняя ночь - 2019»

1 января, 01.00-04.00, площадка у Минского дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41)


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