Себастьян Курц: Отмена санкций - только после перемирия в Донбассе 31.12.2018, 8:10

Австрийский канцлер назвал необходимое условие поэтапной отмены санкций против России.

Снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил Rheinische Post.

"Еще будучи министром иностранных дел, я счел нужным связать поэтапную отмену санкций с положительными шагами по Украине - то, что предлагал тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер", - напомнил Курц.

Первый шаг - установление настоящего режима прекращения огня на востоке Украины, подчеркнул Курц. Он отметил, что за минувшие месяцы прогресса в установлении перемирия было слишком мало.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что сейчас нельзя отключать Россию от системы SWIFT.

"Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет "ядерный вариант", потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их - такие санкции - нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано", - объяснил Волкер.

"Что касается других вариантов санкций, то здесь существует много идей", - добавил спецпредставитель США.