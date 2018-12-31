Жировка-2019: какими будут новые тарифы ЖКХ
- 31.12.2018, 8:15
Во всех регионах и в Минске установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год.
Напомним, ранее Лукашенко были утверждены предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком утвердили новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых. Finance.tut.by посмотрел, как белорусы будут платить за ЖКУ в 2019 году.
Тарифы как на водоснабжение установили на уровне предельно допустимых — 0,8338 рубля за 1 кубометр, так и на техобслуживание жилого дома — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Тариф на водоотведение (канализацию) также установили по верхней планке — 0,6383 рубля за 1 кубометр (за исключением Минска, где тариф составляет 0,5518 за 1 кубометр).
Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома по всей стране установили на максимальном уровне по всей стране — 0,1001рубля за 1 квадратный метр.
Субсидируемые тарифы на ЖКУ по регионам
техобслуживание
(за 1 кв. метр)
капремонт
(за 1 кв. метр)
водоснабжение
(за 1 кубометр)
канализация
(за 1 кубометр)
техобслуживание лифта
(на одного проживающего)
|Минск
|0,1187
|0,1001
|0,8338
|0,5518
|1,4
|регионы
|0,1187
|0,1001
|0,8338
|0,6383
|1,4
Субсидируемый тариф на техобслуживание лифта установлен на одном уровне — 1,4 рубля на одного проживающего (на уровне 2018 года). При этом полный тариф отличается в Минске и регионах: в столице он составляет 1,43 рубля на одного проживающего, в Минской области — 1,59 рубля, а во всех остальных регионах — 1,5 рубля.
Полные тарифы на ЖКУ по регионам
техобслуживание
(за 1 кв. метр)
техобслуживание лифта
(на одного проживающего)
водоснабжение
(за 1 кубометр)
канализация
(за 1 кубометр)
|Минск
|0,1216
|1,43
|0,8370
|0,5518
|Витебская
|0,1274
|1,5
|0,9370
|0,7268
|Могилевская
|0,1274
|1,5
|0,9154
|0,7079
|Минская
|0,1274
|1,59
|0,9204
|0,7449
|Гомельская
|0,1274
|1,5
|0,9367
|0,8020
|Гродненская
|0,1274
|1,5
|0,9286
|0,7476
|Брестская
|0,1274
|1,5
|0,8688
|0,7440
Полный тариф на техобслуживание в Минске в 2019 году составит 0,1216 рубля за квадратный метр, а в регионах — 0,1274 рубля. При этом полные тарифы за водоснабжение и канализацию отличаются во всех регионах и Минске.
Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых услуг более чем в 80%, отмечали ранее в МАРТ.
Напомним, планируется, что к концу этого года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости.