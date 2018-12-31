Жировка-2019: какими будут новые тарифы ЖКХ 31.12.2018, 8:15

Во всех регионах и в Минске установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год.

Напомним, ранее Лукашенко были утверждены предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком утвердили новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых. Finance.tut.by посмотрел, как белорусы будут платить за ЖКУ в 2019 году.

Тарифы как на водоснабжение установили на уровне предельно допустимых — 0,8338 рубля за 1 кубометр, так и на техобслуживание жилого дома — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Тариф на водоотведение (канализацию) также установили по верхней планке — 0,6383 рубля за 1 кубометр (за исключением Минска, где тариф составляет 0,5518 за 1 кубометр).

Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома по всей стране установили на максимальном уровне по всей стране — 0,1001рубля за 1 квадратный метр.

Субсидируемые тарифы на ЖКУ по регионам техобслуживание (за 1 кв. метр) капремонт (за 1 кв. метр) водоснабжение (за 1 кубометр) канализация (за 1 кубометр) техобслуживание лифта (на одного проживающего) Минск 0,1187 0,1001 0,8338 0,5518 1,4 регионы 0,1187 0,1001 0,8338 0,6383 1,4

Субсидируемый тариф на техобслуживание лифта установлен на одном уровне — 1,4 рубля на одного проживающего (на уровне 2018 года). При этом полный тариф отличается в Минске и регионах: в столице он составляет 1,43 рубля на одного проживающего, в Минской области — 1,59 рубля, а во всех остальных регионах — 1,5 рубля.

Полные тарифы на ЖКУ по регионам техобслуживание (за 1 кв. метр) техобслуживание лифта (на одного проживающего) водоснабжение (за 1 кубометр) канализация (за 1 кубометр) Минск 0,1216 1,43 0,8370 0,5518 Витебская 0,1274 1,5 0,9370 0,7268 Могилевская 0,1274 1,5 0,9154 0,7079 Минская 0,1274 1,59 0,9204 0,7449 Гомельская 0,1274 1,5 0,9367 0,8020 Гродненская 0,1274 1,5 0,9286 0,7476 Брестская 0,1274 1,5 0,8688 0,7440

Полный тариф на техобслуживание в Минске в 2019 году составит 0,1216 рубля за квадратный метр, а в регионах — 0,1274 рубля. При этом полные тарифы за водоснабжение и канализацию отличаются во всех регионах и Минске.

Утвержденные предельные уровни тарифов на ЖКУ для населения в 2019 году позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых услуг более чем в 80%, отмечали ранее в МАРТ.

Напомним, планируется, что к концу этого года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости.