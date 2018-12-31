Антон Кушнир: Мне очень сложно говорить об Олимпиаде-2022 1 31.12.2018, 8:25

Фото: belta.by

Но нужно продолжать развиваться даже после горького опыта.

Известный белорусский фристайлист Антон Кушнир, у которого недавно родилась дочь, рассказал, как чувствует себя после Олимпийских игр в Пхенчхане, где, как считают многие, атлет пострадал из-за необъективного судейства.

- Каково быть многодетным отцом?

- Очень радостно все получилось и немножко спонтанно. Вроде готовились девять месяцев, ожидали этого момента 28 числа, а получилось второго. Очень довольны, что родилась здоровая дочь. Думаю, все родители меня понимают.

- Где мы можем увидеть олимпийского чемпиона в действии?

- Готовимся к сезону в полной мере. Ближайший старт в Северной Америке пройдет в середине января. Это будет этап Кубка мира…

- Олимпиада в Пхенчхане для вас уже в прошлом, или что-то все еще грызет изнутри?

- Да, она в прошлом. Конечно, каждое событие оставляет свой отпечаток в жизни человека. Мой случай — не исключение. Но чему быть, того не миновать. Стараюсь анализировать то, что случается, двигаться дальше. Верю, что нужно продолжать развиваться даже после горького опыта. Что касается Олимпийских игр 2022 года, мне очень сложно о них говорить. Настроен на этот год. Будем двигаться постепенно, дальше будет видно, — сказал Кушнир в программе "Главный эфир. Точки отсчета" на телеканале "Беларусь 1", пишет Прессбол.