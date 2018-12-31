Новые ценники: за что россияне будут платить больше в 2019-м 31.12.2018, 8:39

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В 2019 году вырастет стоимость целого спектра товаров и услуг.

DW разбиралась, что именно будет стоить дороже.

C 1 января 2019 года в России вырастут цены сразу в нескольких важных сегментах экономики. Подорожают тарифы ЖКХ, продукты питания, топливо, одежда и обувь, табак и алкоголь, кредиты, мобильный интернет, стоимость услуг для населения. На это прямо или косвенно повлияют рост НДС, падение курса рубля, увеличение акцизов, разгоняющаяся инфляция и ряд других политических и экономических факторов.

"Коммуналка" подорожает дважды

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для россиян в 2019 году будут увеличены дважды. В январе повышение составит 1,7 процента, а в июле - еще 2,4 процента. Инициатива повысить тарифы ЖКХ принадлежит Минэкономразвития РФ. Ведомство объяснило, что эта мера необходима из-за увеличения с 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 процентов до 20 процентов. Соответствующей закон президент Владимир Путин подписал еще в начале августа 2018 года.

Сами услуги не должны подорожать, но возрастет та часть, которая приходится на НДС. "Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния", - приводит позицию Минэкономразвития газета "Известия".

Обсуждение этого вопроса в правительстве началось после заявления ассоциации "ЖКХ и городская среда". Коммунальщики еще летом озвучили свои опасения, что убытки отрасли могут составить 45 млрд рублей по итогам первого полугодия 2019 года. Напомним, что именно 1 июля традиционно происходит увеличение стоимости тарифов ЖКХ. Если бы их повысили только один раз, как это было раньше, скачок цен был бы для россиян слишком резким, а долги игроков рынка выросли бы до 1,5 трлн рублей.

Горючее опять заметно дорожает

С 1 января 2019 года заметно вырастет цена на бензин и дизель. Это связано с решением правительства РФ поднять акцизы на 3700 рублей за тонну бензина - до 12 314 рублей, и на 2700 рублей за тонну дизельного топлива - до 8 541 рубля.

Но повышение, как объясняют в Кремле, планировалось еще раньше. Просто от этих планов отказались на короткое время из-за резкого роста закупочных цен на топливо в конце мая 2018 года. Тогда, чтобы стабилизировать ситуацию, правительство решило снизить акцизы на бензин и дизель с 1 июня на 3000 и 2000 рублей соответственно. К тому же было принято решение не поднимать цены с 1 июля.

Овощи и фрукты подрастут в цене

Рост НДС до 20 процентов и увеличение акцизов на топливо напрямую повлияют на стоимость продуктов в магазинах. Эксперты отрасли прогнозируют, что цены на разные группы товаров могут вырасти от 2 процентов до 15 процентов в течение 2019 года. К косвенным причинам они относят падение курса рубля, рост тарифов ЖКХ и прогнозируемое увеличение стоимости аренды в области ритейла.

Наиболее заметный рост произойдет на импортные овощи и фрукты. И здесь, помимо уже озвученных причин, немаловажную роль играет фактор сезонности. "Традиционно к Новому году доля отечественной овощной продукции сокращается. Соответственно, в январе и феврале доля импорта будет больше, и всегда в этот период идетскачок (цен) на овощи и фрукты", - цитирует РИА "Новости" президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова.

Аналитик предсказывает рост цен на импортные фрукты и овощи на 2-3 процента в январе и 10-15 процентов за первый квартал 2019 года. При этом увеличение НДС не повлияет на стоимость социально значимых лекарственных препаратов, товаров для детей и продуктов питания.

Табак, алкоголь и одежда тоже подорожают

Отдельными строками в подорожавшей потребительской корзине станут такие пункты, как табак и алкоголь. Плановое повышение акцизов за тысячу штук на сигареты составит 172 рубля. Что касается алкоголя, то акцизы на него не увеличатся, но цены будут расти из-за косвенных причин - удорожания топлива, НДС, а главное - отмены льготных ставок на российское вино из мест с защищенным географическим наименованием. Об этом говорит Центробанк, добавляя, что эти перемены связаны с требованиями ВТО обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных производителей.

Дорогое топливо, логистика и падение курса рубля отразятся и на стоимости одежды и обуви. Это будет касаться как импортной продукции, так и товаров, произведенных отечественными компаниями, использующими зарубежные комплектующие. Необходимая процедура маркировки некоторых видов одежды и обуви, которая станет обязательной в России в 2019 году, неизбежно повлияет на рост цен на эту продукцию. Насколько именно - будет зависеть от стоимости оборудования, которое будут вынуждены закупить поставщики.

Кредиты станут дороже

Удорожание кредитов - еще один пункт, который прямо или косвенно затронет всех россиян в 2019 году. Это связано с решением Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75 процента. Это повлияет и на ипотеку, и на потребительские кредиты, и на стоимость производства товаров в целом.

При этом не стоит забывать и об ускоряющейся инфляции. Она, по словам главы министерства финансов Антона Силуанова, составит в 2019-м 4,5 процента. Это на полтора процента больше, чем ожидалось ранее. Минэкономразвития в свою очередь ожидает не самых радужных показателей ВВП в 2019 году. Рост российской экономики составит 1,8 процента вместо 2,2 процента, которые ожидали до этого.