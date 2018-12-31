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Надо быть готовыми

11
  • Аркадий Бабченко
  • 31.12.2018, 8:53
  • 6,377
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
ФОТО: GORDON

Следующий год для нас - год бифуркации.

Хожу по страничкам и на каждые розовые сопли типа "щастья удачи, всё в Новом году будет хорошо!" пишу - не будет. В новом году будет - херово. Мордор расползается. И будет ползти и сюда. Следующий год для нас - год бифуркации. И кто победит - так ни черта и не ясно.

Они будут качать ситуацию. И качать, как никогда. Их цель - гражданская война. И ввод войск на этом основани. Следующий год - решающий. Война будет. А еще Керчь. А еще Беларусь. Так что подберите сопли и завязывайте штаны. Надо быть готовыми. 

Смотрю, от меня начали отписываться потихоньку.

Может, перестать уже нести людям правду...

С наступающим!

Счастья, удачи.

Все будет хор.

Аркадий Бабченко, Фейсбук


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