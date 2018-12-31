Минчанин рассказал, что ел, чтобы похудеть на 18 кг 2 31.12.2018, 9:07

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Фото: Depositphotos

Самое главное — изменить свой образ жизни.

Соучредитель digital-агентства ROCKY media Виталий Быков рассказал о том, как питался и тренировался, чтобы подготовиться к заплыву через пролив Босфор, — а заодно похудел на 18 кг.

Заплыв через пролив Босфор — это межконтинентальный заплыв в 6,5 км из Азии в Европу. В этом году в нем участвовали 2,5 тысячи человек из 50 стран.

— Я новичок в этом деле, раньше не плавал на такие большие расстояния. Я распланировал все до мелочей: занятия плаванием, режим питания. Это было сложно, но мне нравилось. За пару месяцев я привык к регулярным физическим нагрузкам и правильному питанию и в итоге за полгода похудел на 18 кг.

Что я ел

Я перестал питаться жареным, копченым, мучным. Полностью отказался от фастфуда и сладкого. Ел каши: например, овсяную, рисовую, гречневую. Употреблял яичный белок, молочные продукты, орехи. Вместо десерта — мед и фрукты.

За день ел пять раз, дважды в месяц устраивал отдых от диеты.

Вот так выглядел мой примерный рацион на день:

Завтрак — 80 г овсяной каши, два банана;

Перекус — три яичных белка, огурец (200 г);

Обед — 60 г рисовой каши, 150 г рыбы, 200 г овощей (или 60 г гречки, 150 г куриного филе, 200 г овощей);

Полдник — один любой фрукт, но не банан, 30 г орехов;

Ужин — 150 г творога с 1%-й жирности и 0,5 чайной ложки меда.

Как я тренировался

Тренировки проходили четыре раза в неделю. Сначала я обязательно делал разминку: упражнения для рук (круговые вращения), плечевых суставов, упражнения на растяжку ног. После погружался в воду. Там я продолжал готовиться к полноценной тренировке: чередовал по 100 метров плавания кролем, на спине, брассом.

Два занятия в неделю я посвящал заплывам на выносливость, без остановки. Еще две тренировки совершенствовал технику плавания различными стилями. Всего занятие занимало около 1,5 часа.

Плавание отлично помогло мне подтянуть фигуру. За шесть месяцев я похудел на 18 кг.

«Плавание — не самая эффективная нагрузка для похудения, но у него есть свой плюс»

— На любых тренировках мы начинаем сжигать жир только при определенных условиях, — говорит Александр Ковальков, тренер по плаванию и основатель школы плавания The Swim. — Сначала должен пройти период, когда мы истощаем запасы глюкозы, гликогена в мышцах и крови. После этого, если наш пульс находится в зоне жиросжигания, запускается механизм окисления.

За пульсовой зоной в бассейне следить тяжело. Поэтому плавание — не самая эффективная нагрузка для похудения (по сравнению с тем же бегом, интервальными тренировками или силовым спортом).

Но у него есть большой плюс: отсутствие нагрузки на суставы и позвоночник. Это имеет огромное значение для людей с лишним весом, которые сильно рискуют своими суставами, выходя на пробежку. Плавание обеспечивает щадящую нагрузку и при этом помогает тратить калории, развивать силу, выносливость и гибкость.

Но самую большую роль в похудении играет смена питания. На самом деле похудеть не так сложно. Сложнее результат удержать. И единственный способ — изменить свой образ жизни.