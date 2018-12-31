Взрыв газа в Магнитогорске: неизвестна судьба 79 человек 11 31.12.2018, 9:37

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В российском Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в 6:00 по местному времени (4:00 по Москве).

В Магнитогорск на место обрушения подъезда многоэтажного жилого дома вылетает глава Минздрава Вероника Скворцова, в скором времени туда прибудет глава МЧС Евгений Зиничев.

По последним данным, в результате обрушения подъезда многоэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли три человека. «По состоянию на 09:50 (07:50) из-под завалов извлечено шесть человек: трое погибло, трое травмировано в т. ч. один ребенок», — цитирует ТАСС сообщение Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС. Судьба еще 79 человек остается неизвестной, передает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя губернатора Олега Климова.

Основной версией произошедшего остается взрыв бытового газа. Уголовное дело по факту обрушения возбудил Следственный комитет.