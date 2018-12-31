Главные правила для новогоднего застолья 1 31.12.2018, 9:44

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Пить в меру нужно и на Новый год.

Грузины лечатся от похмелья супом из желудка и копыт быка, в Монголии едят маринованные глаза ягненка, а в наших краях предпочитают рассол. Но как пить так, чтобы похмелья утром не было совсем?

Пить в меру на Новый год способны далеко не все. Знают норму многие, но придерживаются безопасных доз спиртного единицы. Чтобы похмелья не было совсем, специалисты советуют сделать себе алкогольную "прививку", пишет segodnya.ua.

"Выпейте рюмочку алкоголя с небольшой закуской в 6-8 вечера, а потом еще в 10. Это нужно, чтобы стимулировать обменные процессы в печени", – говорит нарколог Александр Иванов.

Закусывать лучше морепродуктами, которые содержат много йода – это поддержит щитовидную железу. Цитрусовые или витамин С помогут сосудам, но только с разрешения врача. Также не повредит таблетка аспирина – она улучшит циркуляцию крови, поэтому алкоголь не задержится в организме до утра. Но что делать, если вы все-таки не удержались и перепили?

"Разотрите 12-18 таблеток активированного угля в порошок и запейте водой. Меньше принимать нет смысла, иначе способ не сработает", - советует нарколог.

Бывают ситуации, когда вам категорически нельзя пить. В этом случае помогут таблетки янтарной и аскорбиновой кислоты. Стоят они копейки, но влияние алкоголя на организм нейтрализуют лучше сорбентов. Принимайте по одной таблетке на каждые 100 г спиртного, но только проконсультируйтесь со своим семейным врачом.