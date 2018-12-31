Топ изменений в январе, которые скажутся на кошельках белорусов 2 31.12.2018, 10:12

1,952

Повысят пенсионный возраст, поднимут базовую и штрафы, урежут лимиты на товары.

В Беларуси с 1 января поднимут тарифы на ЖКУ, урежут беспошлинный ввоз товаров из-за границы, увеличат лимиты на посылки из-за границы, повысят пенсионный возраст и страховой стаж. Из других изменений — вырастут минимальная зарплата и базовая величина, подорожают сигареты, а строители получат прибавку к зарплате. С нового года также заработает обновленный Налоговый кодекс. Топ изменений в январе, которые скажутся на толщине кошельков белорусов, публикует tut.by.

Поднимут минимальный страховой стаж и пенсионный возраст

C 1 января 2019 года в Беларуси произойдет очередной этап повышения пенсионного возраста. Мужчины будут выходить на заслуженный отдых по достижении 61 года и 6 месяцев, а женщины — 56 лет и 6 месяцев.

Напомним, с 1 января 2017 года пенсионный возраст в Беларуси повышается ежегодно на 6 месяцев — до достижения 63 лет мужчинами и 58 лет женщинами.

Кроме того, с 2019 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, увеличится до 17 лет.

Напомним, до 2014 года страховой стаж составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

Для белорусов подорожает коммуналка

В январе для белорусов подорожают некоторые жилищно-коммунальные услуги. Напомним, власти определились с предельно допустимыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. После этого облисполкомы и Мингорисполком должны утвердить новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент. К примеру, тарифы на теплоснабжение и капремонт установили на нынешний год в пределах предельно допустимых.

Новые тарифы на ЖКУ, как ожидается, позволят выйти на уровень возмещения по всему комплексу оказываемых услуг в более чем 80%.

Не занятые в экономике будут по полной платить за горячую воду

С 1 января не занятые в экономике белорусы, у которых есть в собственности жилье, будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

При этом не занятым в экономике с 1 января 2019 года субсидии предоставляться не будут. Но за членами их семьи подобное право сохраняется.

Напомним, в базу не занятого в экономике населения включили около 500 тысяч человек.

Заработает обновленный Налоговый кодекс

С нового года вступает в силу новая редакция Налогового кодекса вступает в силу с нового года. К примеру, физлицам можно будет обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.

Налоговый кодекс предусматривает снижение повышающих коэффициентов по налогу на недвижимость раз в год. С 2020 года Советы депутатов будут вправе увеличить или уменьшить ставки налога на недвижимость не более чем в 2 раза (в 2019 году — не более чем в 2,5 раза).

Также введены пониженные ставки по налогу на прибыль по дивидендам для бизнеса.

С 2019 года необходимо реже отчитываться в налоговые органы по налогу на доходы иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь.

Минималка вырастет на 25 рублей

С 1 января 2019 года размер минимальной зарплаты вырастет с 305 до 330 рублей.

При этом власти хотят к 2020 году увеличить минималку до среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2019−2021 годы. Это планировали сделать к концу 2018 года, но не получилось.

Ранее в правительстве заявляли, что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Вырастут базовая величина, а следом — штрафы и некоторые пособия

С 1 января поднимут размер базовой величины — до 25,5 рубля. С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

К примеру, больше придется заплатить белорусам, желающим развестись: подача заявления о расторжении брака обойдется в четыре базовые, или 102 рубля (сейчас 98 рублей), заявление на расторжение повторного брака — в восемь базовых, или 204 рубля (сейчас — 196 рублей). Вступать в брак с 1 января будет стоить 25,5 рубля (сейчас — 24,5 рубля).

Подать заявление об отмене решения третейского суда будет стоить 51 рубль(сейчас — 49 рублей), об изменении или расторжении договоров найма жилых помещений — также до 51 рубля (сейчас 49 рублей), а заявления о признании юрлиц и ИП банкротами, которые подают кредиторы, — до 255 рублей (сейчас — 245 рублей).

Госпошлина за регистрацию ИП вырастет до 12,75 рубля (сейчас — 12,25 рубля).

Урежут лимиты на товары из-за границы

С 1 января 2019 года в Беларуси еще больше урежут лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. С нового года белорусы, которые въезжают на таможенную территорию ЕАЭС реже чем раз в 3 месяца, смогут беспошлинно ввозить купленных за рубежом вещей не больше чем на 500 евро и по весу не больше 25 килограммов. Те, кто чаще пересекает границу, — на 300 евро и 20 килограммов.

Напомним, сейчас те белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже чем раз в три месяца, могут провезти до 50 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 1500 евро. Тем, кто ездит чаще чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше чем 20 кило товаров на сумму до 300 евро.

Кроме того, в Беларуси вводят некоторые изменения по беспошлинному ввозу и декларированию товаров, которые физлица приобрели для личного пользования.

Одно из главных новшеств: если выезжающего за границу белоруса «развернут» обратно на границе сопредельного государства, то наши таможенники не будут засчитывать этот въезд, когда будут определять периодичность пересечения им границы.

Проще говоря, если, допустим, литовцы или поляки по каким-то причинам не разрешили въезд в страну и путешественнику пришлось вернуться, это выезд не будет засчитан. Это важно в том случае, если «возвращенец» намерен в другой свой выезд приобрести за границей товары и вписаться в нормы беспошлинного ввоза.

Сейчас такой возврат считается въездом на территорию страны и учитывается при определении периодичности пересечения границы.

Увеличат лимиты на посылки из-за границы

В Беларуси с 1 января 2019 года повышают месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с нынешних 22 евро до 200 евро. При этом стоимость одной посылки не может превышать 22 евро. Но есть нюанс: это месячная норма в совокупности, разовая норма одного отправления по-прежнему составит 22 евро и 10 кг.

Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси ограничена22 евро и 10 килограммами в месяц (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

Однако для некоторых белорусов норма беспошлинного ввоза товаров по почте составит500 евро и 31 килограмм в месяц. Льгота по таможенным платежам будет предоставлена белорусам, страдающим определенными заболеваниями, — для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой (в пределах норм беспошлинного ввоза, установленных на уровне Евразийского экономического союза).

Так, например, предполагается включение в перечень такой болезни, как сахарный диабет, по которой в Беларуси состоит на учете более 300 тысяч человек, поясняют в ГТК.

Отпускные цены на лекарства будут формировать по-новому

С нового года в Беларуси по новым правилам будут формироваться предельные отпускные цены на лекарства.

Напомним, по указу № 345, который был принят в августе, предельные отпускные цены на сердечно-сосудистые и онкологические препараты (всего 37 наименований) подлежат обязательной регистрации. С 1 января 2019 года такие лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекращают обращение в Беларуси.

Понизят тарифы на электричество для отопления и подогрева воды

С 2019 года в Беларуси будет действовать единый круглосуточный тариф на электроэнергию для отопления и подогрева воды в домах без систем централизованного газоснабжения и теплоснабжения, то есть полностью электрифицированных. Кроме того, он будет гораздо ниже и дневного, и ночного, которые действуют сейчас.

«Для стимулирования потребления электроэнергии в республике устанавливается комфортный для населения тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения электрифицированного жилого фонда в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже действующих тарифов на электрическую энергию», — сообщали ранее в МАРТ.

Это значит, что в 2019 году эта категория потребителей будет платить в 3 раза меньше, чем сейчас, за электричество, потребленное ночью, и примерно в 5 раз меньше, за израсходованное днем.

Строителям повысят зарплаты, чтобы не уезжали на заработки

С 1 января в Беларуси поднимут зарплаты строителей, которые активно уезжают на заработки в другие страны.

Цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда при выполнении пусконаладочных работ повышается до 7,03 рубля, при выполнении строительно-монтажных работ — до 8,15 рубля. Сейчас цена человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6,04 рубля.

Только за 2017 год из Беларуси уехало почти 9 тысяч рабочих различных специальностей и почти 50% от этого количества — строители, отмечают в Минстройархитектуры со ссылкой на департамент по миграции МВД.

Военные пенсионеры получат прибавку

С 1 января в Беларуси произведут перерасчет размеров пенсий военным пенсионерам. Рост выплат составит ориентировочно 6%.

«Повышение позволит обеспечить паритет роста размеров выплачиваемых пенсий за выслугу лет военным пенсионерам по сравнению с размерами пенсий за выслугу лет госслужащих и трудовых пенсий по возрасту», — сообщили ранее в главном финансово-экономическом управлении Минобороны.

Напомним, в 2019 году заметно вырастут госрасходы на выплату зарплат бюджетников и пенсий военнослужащих.

Кроме того, у военнослужащих, проходящих срочную службу, с 1 января изменятсяразмеры должностных окладов.

C 1 января 2019 года размер денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы составит от 29,25 до 62,79 белорусских рублей в месяц, в зависимости от должности и классной квалификации специалиста. Повышение денежного довольствия касается только солдат и сержантов, проходящих срочную военную службу.

Порожают некоторые марки сигарет

В Беларуси с 1 января подорожают некоторые марки сигарет. Об этом ранее сообщили в МНС.

Изменятся также цены на некоторые сигареты компаний «Табак-инвест», Гродненской табачной фабрики «Неман». Подорожают отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг».

Полный список сигарет, которые подорожают, можно посмотреть на сайте МНС.

Запустят новую схему финансирования детсадов

В 2019 году правительство запускает пилотный проект по апробации нормативного финансирования государственных учреждений дошкольного образования. Суть новой схемы — финансирование детсадов будет привязано к числу малышей.

Эксперимент проведут в городах Барановичи, Витебск, Гомель, Могилев, а также в Первомайском районе города Минска. Кроме того, новую схему опробуют в Лидском, Слонимском и Солигорских районах.

Проект предполагает, что финансирование детсадов и других дошкольных учреждений будет привязано к числу малышей в городе или районе, определенному для апробации. Оно будет рассчитываться исходя из норматива, рассчитанного на одного ребенка, но к базовому нормативу могут применяться корректирующие коэффициенты.

Для воспитанников детсадов в городах и поселках городского типа базовый норматив составит 1 943,65 рубля в год, а для малышей в сельской местности — 2 423,08 рубля в год.

Эксперимент стартует 1 января 2019 года, а результаты апробации пилотного проекта должны быть предоставлены в правительство до 1 февраля 2020 года.

Запустят систему мгновенных платежей

С 1 января в Беларуси запускают в опытную эксплуатацию систему мгновенных платежей, в промышленную — с 1 июля 2019 г.

В перспективе сервисом по мгновенным платежам смогут воспользоваться все участники рынка платежей — юрлица и физлица, банки, небанковские кредитно-финансовые организации, государственные организации. Переводить деньги можно будет круглосуточно.

Для потребителя платежи становятся доступны круглосуточно в режиме реального времени. Юрлица могут использовать мгновенныеплатежи для оперативной выплаты зарплаты, обязательных налоговых и иных выплат, расчетов с контрагентами, получения выручки.

Запуск нового сервиса позволит предоставить банкам и их клиентам возможность проведения платежей круглосуточно без выходных дней в режиме, максимально приближенном к режиму реального времени. Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами.