В Украине стартует президентская избирательная кампания

В Украине стартует президентская избирательная кампания2
- 31.12.2018, 10:28
Само волеизъявление пройдет 31 марта 2019 года.
С понедельника, 31 декабря, началась кампания выборов президента Украины.
В соответствии с календарным планом выборов, с 31 декабря до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, пишут Українські Новини.
Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля 2019-го включительно, однако каждый из них должен быть зарегистрирован в течение 5 дней со дня приема документов.
Предвыборная агитация кандидатам разрешается со следующего дня после его регистрации до 24:00 29 марта 2019 года.
При этом до 7 марта 2019-го включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.
Соответственно, до 8 марта 2019-го включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.
Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля 2019 года включительно, участковые - до 12 марта 2019 года включительно.
До 22 марта 2019-го включительно Государственный реестр избирателей должен будет передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы, а до 25 марта 2019-го включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточностях внесенных данных или с заявлением о желании сменить на выборах место голосования.
Непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019-го.
После этого окружные комиссии обязаны установить до 5 апреля 2019 года включительно итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно - результаты по Украине.
В итоге, до 13 апреля включительно должны быть официально обнародованы результаты и решение о назначении второго тура выборов в случае его принятия.
Календарный план утвержден Центризбиркомом только для первого тура выборов.