В Украине стартует президентская избирательная кампания 2 31.12.2018, 10:28

Само волеизъявление пройдет 31 марта 2019 года.

С понедельника, 31 декабря, началась кампания выборов президента Украины.

В соответствии с календарным планом выборов, с 31 декабря до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, пишут Українські Новини.

Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля 2019-го включительно, однако каждый из них должен быть зарегистрирован в течение 5 дней со дня приема документов.

Предвыборная агитация кандидатам разрешается со следующего дня после его регистрации до 24:00 29 марта 2019 года.

При этом до 7 марта 2019-го включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.

Соответственно, до 8 марта 2019-го включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля 2019 года включительно, участковые - до 12 марта 2019 года включительно.

До 22 марта 2019-го включительно Государственный реестр избирателей должен будет передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы, а до 25 марта 2019-го включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточностях внесенных данных или с заявлением о желании сменить на выборах место голосования.

Непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019-го.

После этого окружные комиссии обязаны установить до 5 апреля 2019 года включительно итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно - результаты по Украине.

В итоге, до 13 апреля включительно должны быть официально обнародованы результаты и решение о назначении второго тура выборов в случае его принятия.

Календарный план утвержден Центризбиркомом только для первого тура выборов.