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США выходят из ЮНЕСКО

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  • 31.12.2018, 10:35
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Решение о выходе вступило в силу сегодня, 31 декабря.

Сегодня, 31 декабря, вступает в силу решение Соединенных Штатов Америки (США) о выходе из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, после выхода из организации США не будут платить членские взносы и не иметь возможности избираться в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что после выхода из организации Соединенные Штаты будут привлечены к работе ЮНЕСКО как государство-наблюдатель.


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