Великобритания хочет расширить сеть военных баз после Brexit 31.12.2018, 10:53

Минобороны Британии намерено вернуть стране былое влияние на международной арене.

Великобритания намерена расширить сеть военных баз после выхода из Европейского союза (Brexit), чтобы снова стать "глобальным государством". Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Telegraph.

По словам Уильямсона, таким образом Великобритания отказывается от начатой в 1968 году политики, в рамках которой сворачивались военные базы к востоку от Суэца.

Министр подчеркнул, что после выхода из ЕС влияние Британии на международной арене должно вновь начать расти и Британия намерена дать понять другим странам, что снова становится "глобальным государством".

"Мы должны быть оптимистичны в отношении нашего будущего после выхода из Европейского союза. Это важнейший момент в нашей истории после Второй мировой войны", - считает глава Минобороны.

Он добавил, что для расширения влияния Лондон намерен увеличить число военных баз в том числе на Дальнем Востоке и в Карибском море.

"Я уделяю большое внимание тому, как нам максимально увеличить количество наших сил и средств передового базирования, создавая факторы сдерживания и одновременно обеспечивая британское присутствие. Мы изучаем такие возможности не только на Дальнем Востоке, но и в регионе Карибского моря", - сказал он.

Согласно источникам издания, речь может идти о создании военных баз в бывших британских колониях - Сингапуре, Брунее, Гайане и британской заморской территории Монтсеррат на Карибах.