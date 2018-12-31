Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA 31.12.2018, 11:02

Арина Соболенко

В уходящем году белоруска впервые выиграла два турнира под эгидой WTA.

Белоруска Арина Соболенко занимает 13-е место в последнем в этом году рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БелТА.

В уходящем году Арина Соболенко, отметившая 5 мая свое 20-летие, впервые выиграла два турнира под эгидой WTA. В начале октября она вплотную приблизилась к топ-10 мирового рейтинга, занимая 11-е место, что является пока ее высшей позицией.

Сейчас в активе нынешней первой ракетки Беларуси 3145 очков. В первую сотню рейтинга WTA входят еще 3 белорусские теннисистки: 30-е место занимает Александра Саснович (1570 очков), на 51-й позиции Виктория Азаренко (1051), на 65-й строке Вера Лапко (896).

Из белорусских теннисистов выше всех в рейтинге АТР находится Илья Ивашко, у которого 622 очка и 91-е место.