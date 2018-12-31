«Северный поток-2» критичен для Беларуси 2 31.12.2018, 11:07

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Началось очередное обострение между Беларусью и Россией.

Формально оно связано с отменой экспортных пошлин внутри России на нефть, — напоминает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — В этом смысле белорусская экономика была устроена очень просто. Есть нефть, с нее взималось в России 30% экспортной пошлины, то есть когда ты экспортировал, ты сразу 30% цены платил. Беларусь покупала ее без экспортной пошлины, потому что ведь Таможенный союз, дальше перепродавала. И дальше, как в анекдоте: «И на эти 2% я живу».

И вот в июле этого года Государственная дума принимает законопроект, который предусматривает постепенно отмену этой экспортной пошлины. И, соответственно, в применении к Беларуси, оказывается, что этот перепродавец российской нефти теряет конкурентное преимущество, теряет, сложно сказать сколько, белорусы кричат, что они теряют около 10 миллиардов, что просто 20% белорусского бюджета. И, естественно, крик стоит: «Это покушение на суверенитет. Вы нас не поставите на колени!» То есть, в общем, это как всегда. Если отнимается халява — стоит крик: «Вы нас не поставите на колени!»

На самом деле, конечно, история куда серьезней. Я писала и говорила об этом, еще как только был принят этот закон, а никакого крика не было. Потому что я не сомневаюсь, что в Кремле существует теоретически, — подчеркиваю, а вовсе не факт, что кнопка будет нажата, и он будет приведен в действие — план аншлюса Беларуси, и он касается такой штуки, которая называется «Северный поток 2».

Вот мало кто говорит о «Северном потоке 2» в связи с Беларусью. Это очень странно, потому что очень много говорят о воровстве. Вот аналитик «Сбербанка CIB» Александр Фэк в свое время замечательно написал в докладе о том, что не один трубопроводный проект «Газпрома» не окупается, и Фэк тогда написал в докладе, из-за которого его уволили, что мы обнаруживаем, что решение «Газпрома» становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды.

Соответственно, есть другой вариант рассказа. Когда нам рассказывают, что «Северный поток 2» строится для того, чтобы вонзить НРЗБ в спину Украине, потому что тогда можно будет не пускать через Украину газ на экспорт, обход, соответственно, Украины.

И, соответственно, есть еще третья версия, согласно которой говорят, что «Северный поток 2» строится для того, чтобы окончательно привязать к себе Германию, потому что Германия уже сейчас является крупнейшим хабом, раздатчиком российского газа, и если Германия будет раздавать еще и «Северный поток 2», то ее глава всегда будет вынужден, так или иначе, задумываться о русских интересах.

И на самом деле, если не считать Германии — я думаю там серьезная справедливость этого дела есть, — то вот как-то почему-то о Беларуси не пишут. А это зря, потому что, например, с помощью «Северного потока 2» Украину на колени поставить не удастся, потому что, я напоминаю, что Украина четвертый год подряд получает газ реверсом из Европы.

И, собственно, одно из главный экономических последствий Майдана и газовой войны, которую Кремль развязал против Украины, помимо гигантских убытков «Газпрома» которые на этом нажил «Газпром» и помимо того, что «Газпром» очередной раз сочли странным и не очень рыночным, и не очень заслуживающим доверия партнером, — одним из главных итогов этого газового блицкрига было то, что Россия его с треском проиграла, и Украина стала получать газ реверсом. А что же касается транзита, ну хорошо — 2 миллиарда долларов украинцы лишатся. Это не критические деньги.

А вот если посмотреть на Беларусь, то тут оказывается следующее. Есть экономика России, которая находится в свободном падении. Есть рейтинг, который падает. И мы видим, что единственное, чем можно поднять рейтинг, это очередным «крымнашим», соответственно, очередной «крымнаш», очередная порция патриотического наркотика — это только вопрос времени. Соответственно, вот как наркоману нужен наркотик, так если вы выбрали курс на превращение России в страну-изгоя, вы нуждаетесь в гибридных войнах.

И, собственно, в этом смысле Беларусь — совершенно лакомый кусок, который позволяет решить проблему 2024 года, в котором, напоминаю, истекает очередной президентский срок Путина. Чтобы его продлить, надо менять Конституцию, а в случае объединения России и Беларуси Конституцию придется менять само собой. И Путин весь в белом въезжает в Кремль на белом коне первым главой объединенного государства.

Вот несложно посмотреть, что пропускная способность «Северного потока 2» — это 55 миллиардов кубометров, Это примерно пропускная способность белорусской трубы. Сейчас «Газпром», конечно, эту трубу перекрыть не может, потому что это будет уже перебор. А после строительства «Северного потока 2» ее легко будет перекрыть или просто сказать: «Знаете, она сломалась и починится только в том случае, если Беларусь пересмотрит союзный договор».

Вы скажете: «Ну как же? Белорусы тоже смогут организовать у себя реверс, как и Украина». А вот тут-то и собака зарыта, потому что в отличие от украинских белорусские распределительные газовые сети на 100% принадлежат «Газпрому», соответственно реверс организовать невозможно.

Я вовсе не говорю, что те люди, как уже упоминавшийся мной Фэк или другой замечательный российский газовый аналитик Крутихин, когда они говорят, что главное в строительстве наших газопроводов — это откаты, что они не правы. Потому что, собственно, уникальная особенность «путиномики», она в том и заключается, что патриотизм удивительно совмещается с откатами. Там не поймешь, где первое, где геополитика, а где патриотизм.

И это, вообще, характерная вещь, потому что в нашем мире, в мире свободных рынков геополитики осталось довольно мало. И геополитика как раз существует у всяких стран типа Ирана, Турции, России.

И тоже России не было бы никакой нужды привязывать к себе Германию убыточными трубопроводами, если бы мы могли привязать к себе весь мир своими выдающимися экономическими достижениями. То есть, перефразируя известную фразу: Геополитика у нас теперь последнее убежище патриотов.

И, конечно, геополитика шикарно подходит для того, чтобы оправдать убыточные проекты. Потому что непонятно: мы строим убыточные газопроводы, чтобы иметь возможность вести гибридные войны или ведем гибридные войны, чтобы иметь потом возможность строительства убыточных газопроводов?

Но, тем не менее, я хочу, чтобы на белорусскую историю вы обратили очень пристальное внимание, потому что она, конечно, будет разгораться к 24-му году. И обратите внимание, как всё хорошо, потому что Беларусь, скажем так, в отличие от какой-нибудь Эстонии, которая входит в НАТО, это явно не будет та страна, по поводу которой Запад полезет в бутылку.

И, откровенно говоря, белорусам находиться под властью батьки и находиться под властью Путина — ну, согласитесь, шило на мыло. То есть все будут в шоколаде.