Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках 31.12.2018, 11:26

Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта.

Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках, сообщили БелТА в Мингорисполкоме.

Самое масштабное действо развернется у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении.

Салют запустят также на двух площадках во Фрунзенском районе - у Ледового дворца спорта (в 1.30) и в парке Уго Чавеса (в 2 часа ночи).

На праздничные площадки минчан просят приходить заранее, чтобы без спешки пройти контрольно-пропускные пункты. Брать с собой алкогольные напитки нельзя, в торговых павильонах на ярмарках предложат купить шампанское, коньяк и глинтвейн.