В Москве начались аресты американских «шпионов» 31.12.2018, 11:33

Гражданина США Пола Уилана задержали в Москве по подозрению в шпионаже.

ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ведомства.

"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - сказали в Центре.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж")", - добавили в ведомстве.

В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

"Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в Центре.