Семен Слепаков поздравил россиян с Новым годом 31.12.2018, 11:55

Теперь Путину и говорить нечего.

Комик Семен Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале новую юмористическую композицию «Тяжелый год». В ней он поет про то, что уходящий год выдался тяжелым и доставил много проблем, но новый год обязательно должен принести россиянам счастье.

Пользователи в комментариях к ролику уже заметили, что песня во многом напоминает новогодние речи президента, и даже провозгласили ее новым гимном России.

Осторожно, ненормативная лексика!