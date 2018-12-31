закрыть
31 декабря 2018, понедельник, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Семен Слепаков поздравил россиян с Новым годом

  • 31.12.2018, 11:55

Теперь Путину и говорить нечего.

Комик Семен Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале новую юмористическую композицию «Тяжелый год». В ней он поет про то, что уходящий год выдался тяжелым и доставил много проблем, но новый год обязательно должен принести россиянам счастье.

Пользователи в комментариях к ролику уже заметили, что песня во многом напоминает новогодние речи президента, и даже провозгласили ее новым гимном России.

Осторожно, ненормативная лексика!


популярное за неделю

Мнение

Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип