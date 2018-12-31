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Россияне и турки обсуждают будущее курдов

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  • 31.12.2018, 12:08
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Это последствия вывода войск США из Сирии, которые бросили без поддержки своих союзников.

В Москве встретились министры иностранных дел и обороны России и Турции. Они разговаривали о будущем курдов в Сирии после вывода американских войск, передает Польское радио.

Курды чувствуют себя преданными президентом Дональдом Трампом. Они уже обратились с просьбой к войскам Асада о защите от турецкого нападения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара готова сотрудничать с Россией и Ираном при решении региональных проблем, в том числе гуманитарных.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что обе страны договорились координировать свою деятельность. При этом Москва и Анкара взяли на себя обязательство «уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии».

Политики встретились в Москве, чтобы обсудить вакуум, создающий вывод американских войск из Сирии.

В свою очередь США перед выводом войск из Сирии могут оставить оружие курдам. Речь идет о бронетехнике, минометы и противотанковые ракетные комплексы. При этом, окончательное решение еще не принято.


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