закрыть
31 декабря 2018, понедельник, 15:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Британии выпустили елочные украшения с виски

6
  • 31.12.2018, 12:31

Британский производитель алкоголя The Lakes Distillery выпустил елочные игрушки с алкоголем внутри.

Игрушки выглядят как миниатюрные круглые бутылочки, которые наполнены виски, джином и водкой, их можно вешать на елку. В каждой игрушке содержится примерно 20 миллилитров алкоголя, передает telegraf.com.ua.

Производитель говорит, что праздничный подарочный набор позволит почувствовать дух Рождества, его можно подарить любителю джина, виски или водки либо побаловать себя.


популярное за неделю

Мнение

Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип