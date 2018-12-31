В Британии выпустили елочные украшения с виски 6 31.12.2018, 12:31

Британский производитель алкоголя The Lakes Distillery выпустил елочные игрушки с алкоголем внутри.

Игрушки выглядят как миниатюрные круглые бутылочки, которые наполнены виски, джином и водкой, их можно вешать на елку. В каждой игрушке содержится примерно 20 миллилитров алкоголя, передает telegraf.com.ua.

Производитель говорит, что праздничный подарочный набор позволит почувствовать дух Рождества, его можно подарить любителю джина, виски или водки либо побаловать себя.