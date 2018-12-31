Дешевый способ вести войну 15 Юрий Христензен

31.12.2018, 12:36

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Беларусь может стать объектом для развязывания асимметричных войн.

В гибридных войнах население оккупированных территорий используется, как пушечное мясо для ведения конвенциональных военных действий, участие в которых держава-агрессор не признает. Это дешевый способ вести агрессивную войну и при этом уйти от ответственности.

Для ведения подобных войн требуется всего три условия.

1. Перехват информационного и административного контроля над захваченной территорией.

2. Транспортный коридор для осуществления военной логистики и поставок "ихтамнетов".

3. Низкий уровень жизни и отсутствие другой работы для удешевления пушечного мяса.

В этом смысле Беларусь является идеальным объектом для развязывания асимметричных войн против граничащих с ней государств. Условия 1 и 2 там уже выполняются, а условие 3 легко выполнить после того, как управление экономикой страны фактически перейдет в руки Кремля. Это реальная угроза, поэтому внимательно наблюдаем за пунктом 3.

Как только в Беларуси начнется обострение спецпропаганды и резкое снижение жизненного уровня населения, значит, в Кремле приняли решение развязать новый фронт гибридной войны против одной из приграничных стран. Для этого Москве нужно, кроме информационного, оформить еще и административный контроль над Минском. Эта часть подготовки к войне может произойти уже в следующем году.

Юрий Христензен, Facebook