Дешевый способ вести войну

Дешевый способ вести войну15
- Юрий Христензен
- 31.12.2018, 12:36
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Беларусь может стать объектом для развязывания асимметричных войн.
В гибридных войнах население оккупированных территорий используется, как пушечное мясо для ведения конвенциональных военных действий, участие в которых держава-агрессор не признает. Это дешевый способ вести агрессивную войну и при этом уйти от ответственности.
Для ведения подобных войн требуется всего три условия.
1. Перехват информационного и административного контроля над захваченной территорией.
2. Транспортный коридор для осуществления военной логистики и поставок "ихтамнетов".
3. Низкий уровень жизни и отсутствие другой работы для удешевления пушечного мяса.
В этом смысле Беларусь является идеальным объектом для развязывания асимметричных войн против граничащих с ней государств. Условия 1 и 2 там уже выполняются, а условие 3 легко выполнить после того, как управление экономикой страны фактически перейдет в руки Кремля. Это реальная угроза, поэтому внимательно наблюдаем за пунктом 3.
Как только в Беларуси начнется обострение спецпропаганды и резкое снижение жизненного уровня населения, значит, в Кремле приняли решение развязать новый фронт гибридной войны против одной из приграничных стран. Для этого Москве нужно, кроме информационного, оформить еще и административный контроль над Минском. Эта часть подготовки к войне может произойти уже в следующем году.
Юрий Христензен, Facebook