Первый кандидат в президенты Украины подал документы в ЦИК 1 31.12.2018, 12:42

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Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко стал первым кандидатом на пост президента Украины.

31 декабря около 9.00 документы о регистрации кандидатом в президенты Украины в Центральную избирательную комиссию принес бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, сообщает "24 канал".

Он стал первым кандидатом в рамках стартовавшей 31 декабря избирательной кампании.

Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. Он рассказал журналистам, что ушел из бизнеса 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд.

Шевченко был назначен министром экологии 2 декабря 2014 года. Публичный скандал, который привел к его отставке, начался 12 июня, когда тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства раскритиковал министра за то, что он мало времени удаляет горящей на то время нефтебазе под Киевом.

2 июля 2015 года Верховная Рада 235 голосами уволила Шевченко с должности министра. В представлении на увольнение Шевченко правительство обвинило его в том, что он без причин отсутствовал на рабочем месте, пропускал заседания Кабинета Министров, лоббировал интересы народного депутата, "газового олигарха" Александра Онищенко и не реформировал экологическую отрасль.

Шевченко хотели привлечь к административной ответственности за использование дипломатического паспорта во время перелетов рейсами Киев – Дрезден 6 июня 2015 года и Ницца – Киев 8 июня. Он летел на чартере вместе с беглым нардепом Александром Онищенко. 22 марта 2016 года Соломенский суд Киева закрыл производство в отношении экс-министра экологии.

31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. До 3 февраля 2019 года разрешены официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, на которую выделяется пять дней. Последним днем регистрации станет 8 февраля.

Предвыборная агитация разрешается со следующего дня после регистрации кандидата до 24.00 29 марта.

Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 31 марта. Официальные результаты и решение о необходимости проведения второго тура выборов должны быть оглашены до 13 апреля. Второй тур выборов, в случае необходимости, пройдет 21 апреля.