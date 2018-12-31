В 2018 году выросло число погибших журналистов 31.12.2018, 13:40

Самой опасной страной для работников прессы в этом году стал Афганистан.

В уходящем году во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника медиа. Это на 12 человек больше, нежели в 2017 году, сообщает в воскресенье, 31 декабря, Международная федерация журналистов (IFJ), чей офис расположен в Брюсселе. Таким образом нынешний год привел к изменению действовавшего на протяжении трех лет тренда на уменьшение жертв среди журналистов, пишет dw.com.

Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан – там были убиты 16 представителей прессы. 11 человек стали жертвами нападений в Мексике, 9 – в Йемене, 8 – в Сирии. В Европе были убиты 4 журналиста – во Франции, Болгарии, Турции и Словакии. По словам представителей федерации, число жертв наглядно демонстрирует ситуацию с уровнем безопасности для журналистов в мире.

Всего по данным IFJ, с 1990 года в мире были убиты более 2500 журналистов. Самой опасной страной является Ирак – там погибло более 300 журналистов.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналист был задушен, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия признала факт убийства Хашогги, но отрицает причастность к преступлению наследного принца бен Сальмана.

США, Германия и Франция ввели санкции в отношении более 15 саудовцев, которые, по данным расследования, причастны к убийству журналиста. Аль-Катани числится среди 17 граждан Саудовской Аравии, оказавшихся в санкционном списке США.