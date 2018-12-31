Авиакомпания МАУ изменила правила перевозки ручной клади 4 31.12.2018, 13:41

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Для пассажиров, чьи рейсы состоятся после 15 января, будут действовать новые правила провоза ручной клади.

Украинская авиакомпания МАУ изменила правила провоза ручной клади. Как сообщает пресс-служба МАУ, изменения действуют для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября с датой вылета начиная с 15 января.

К перевозке в пассажирском салоне на борту самолетов МАУ принимается исключительно ручная кладь пассажиров, соответствующая требованиям авиакомпании. Любые вещи, например, ноутбук, фотоаппарат, портплед, товары из магазинов duty free, личные документы и т.д., должны быть размещены внутри ручной клади, разрешенной к перевозке в соответствии с нормами МАУ.

Ручную кладь размером до 55х40х20 (см) следует размещать в индивидуальном месте, предусмотренном для хранения вещей над сиденьем. Ручную кладь размером до 40х30х10 (см) можно разместить под передним креслом. Верхнюю одежду можно повесить на крючок переднего кресла, уточняет МАУ.

Компания напоминает, что индивидуальные места для хранения вещей над рядами, где расположены аварийные выходы, зарезервированы для пассажиров, чьи места находятся в этих рядах.