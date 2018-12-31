The Guardian назвала самые ожидаемые фильмы 2019 года 31.12.2018, 14:13

Эти фильмы порадуют киноманов.

На пороге уже Новый год и многие издания подводят итоги уходящего года. А вот британская газета The Guardian назвала самые ожидаемые фильмы 2019 года.

На первом месте оказалась комедия "Жадность" (Greed) от британского режиссера Майкла Уинтерботтома, пишет segodnya.ua.

Картина расскажет о розничном магнате, который решает устроить масштабную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия. Главные роли исполнили Стив Куган, Айла Фишер и Дэвид Митчелл.

Отмечается, что любое сходство событий фильма с биографией скандального владельца сети магазинов Topshop Филиппом Грином совершенно случайно.

Вторую строчку заняла драма "Аммонит" от режиссера Фрэнсиса Ли ("Божья земля"). Фильм расскажет об однополой любви между двумя женщинами в Британии 80-х годов. Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан.

Третье место занимает картина "Sorry We Missed You" от Кена Лоуча ("Я, Дэниел Блейк"). Работы режиссера отличаются суровым реализмом. Предстоящая лента затронет тему малого бизнеса и самозанятости. В центре сюжета водитель фургона, что борется с коррупционной и бюрократической системой, чтобы прокормить семью после финансового кризиса в 2008 году.

Замыкает пятерку самых ожидаемых картин 2019 года драма с элементами триллера от Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Ленардо Ди Каприо в главных ролях.

Далее идет фильм "Память" от тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Лента покажет историю шотландской женщины, путешествующей по Колумбии. Главную роль исполнит Тильда Суинтон.

В десятку также вошли: фильм ужасов "Мы" от Джордана Пила, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Сувенир" Джоанны Хогг и биографический фильм об основателе Fox News Роджере Эйлсе.