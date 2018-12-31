Опубликовано видео взрыва в Магнитогорске 6 31.12.2018, 14:55

1,488

Фото: ТАСС

Еще два подъезда пострадавшего от взрыва дома в российском Магнитогорске могут обрушиться.

В ночь на 31 декабря в российском Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме, обрушился один из подъездов 10-этажного строения. Погибли минимум четыре человека, судьба более 60 остается неизвестной. Главной причиной случившегося называют взрыв бытового газа.

Издание 74.ru опубликовало в YouTube кадры момента взрыва, снятые внутри здания.

В мэрии Магнитогорска заявили, что еще два подъезда пострадавшего от взрыва дома могут обрушиться.