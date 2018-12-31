закрыть
31 декабря 2018, понедельник, 15:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Арина Соболенко победила в первом матче на теннисном турнире в Китае

  • 31.12.2018, 15:04
Арина Соболенко
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Игра вышла напряженной.

Арина Соболенко обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию в матче первого круга турнира в Шэньчжэне.

Встреча, которая продолжалась около двух часов, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Игра вышла напряженной – в первом сете Соболенко уступила, но в двух остальных вырвала победу, сообщает ctv.by.

Следующей соперницей первой ракетки Беларуси станет Екатерина Александрова из России. В матче первого круга девушка обыграла Далилу Якупович из Словении.


популярное за неделю

Мнение

Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип