Минобороны: РФ нарастила силы у границы с Украиной 31.12.2018, 15:19

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На границе с Украиной и в Крыму развернуты 28 батальонно-тактических групп.

Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины. На конец декабря там находится около 53 тысяч военнослужащих. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны Украины.

"Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск составляет около 53 тысяч военнослужащих", - отмечают в министерстве.