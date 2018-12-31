Европа отметит 20 лет со дня основания общей валюты 31.12.2018, 15:35

Евросоюз создал общую валюту евро 1 января 1999 года.

Страны Европейского союза в 1999 году основали совместную валюту евро, 20-ю годовщину которой страны Еврозоны отметят 1 января 2019 года. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Совета Европы, который отметил этот момент как исторический, пишет «Зеркало недели».

"Евро, общей валюте Европы, 1 января 2019 года исполняется 20. Точно 20 лет назад, 1 января 1999 года 11 стран ЕС учредили общую валюту, евро, и ввели совместную монетарную политику под эгидой Европейского центрального банка", - говорится в сообщении.

Указано, что СЕ определяет этот момент как исторический и такой, который стал основой для реализации амбициозных планов по внедрению в Европе зоны стабильности и достатка.

В сообщении говорится о том, что на сегодняшний день евро является общей валютой для более чем 340 миллионов европейцев, живущих в 19 странах Евросоюза. При этом, благодаря введению общей валюты появилась ценовая стабильность, снизилась стоимость транзакций и движения капиталов, улучшилось защиту сбережений, рынок стал более прозрачным и конкурентным, а объемы торговли выросли.

"Основания евро 20 лет назад, - наряду с освобождением Центральной и Восточной Европы и воссоединением Германии, - стало поворотным моментом европейской истории. Наша общая валюта с того времени стала мощным символом Европейского союза как влиятельной политической и экономической силы в мире. Несмотря на кризисы, евро продемонстрировало устойчивость, и еще восемь стран присоединились к 11 членам ЕС, которые от начала воспользовались преимуществами общей валюты", - отметил президент Евросовета Дональд Туск.

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского парламента Антонио Тайяни, президент Европейского центробанка Марио Драги и президент Еврогруппы Марио Сентено (Mário Centeno) также поздравили европейцев с политической и экономической стабильностью Евросоюза, которые удалось достичь благодаря основанию общей валюты.