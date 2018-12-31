Что происходит на свете Илья Мильштейн, «Радио Свобода»

31.12.2018, 15:50

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

О незабываемом 2018-м.

Подводить итоги года минувшего легко, но при одном важном условии. Если этот год минул давно, лет сто назад, к примеру, и мы более или менее представляем себе, что за ним последовало. Скажем, Гражданская война в России, явившаяся следствием войны мировой, обернулась победой большевиков, построением тоталитарного государства, уничтожением миллионов людей в лагерях и тюрьмах, осуждением культа личности, стагнацией, распадом, развалом... Сто лет спустя, вооруженные этими знаниями, мы можем смело подводить итоги года 1918-го.

Год 2018-й в этом смысле – задачка со многими неизвестными.

Имеется ряд событий, так или иначе связанных друг с другом, в основном понятных, но незавершенных и абсолютно непредсказуемых, потому оценивать их значение, постигая день грядущий, весьма затруднительно. Проблему усложняет еще и то обстоятельство, что многое из происходящего не имеет аналогов в мировой истории, и речь тут не только о небывалой виртуализации текущей жизни. В офлайне тоже хватает загадок: небывалый чекистский режим в России, небывалый Трамп в Америке, небывалая гибридность современных конфликтов – все это сбивает с толку независимого наблюдателя, желающего подвести черту. Хотя бы предварительную.

Ясно лишь, что основным содержанием прошедшего года была холодная война, которую Россия развязала против Запада весной 2014-го. В нее и уместились самые заметные происшествия 2018 года: мультфильм про ядерную войну в качестве послания человечеству и Федеральному собранию, дискуссии вокруг договора о ракетах средней и малой дальности, отравление Скрипалей, гибель журналистов в ЦАР, попытка блокировки Telegram, захват украинских моряков, внесение в Думу законопроекта о "суверенном Рунете", российско-белорусские разборки и даже пенсионная реформа. Поскольку у осажденной крепости свои экономические приоритеты, и ежели руководство успешно изолирует страну от остального мира, то никакой иной стратегии, кроме северокорейской опоры на собственные силы, проводить во внутренней политике не получается. Отсюда и повышение налогов, и пенсионный грабеж.

Собственно, именно об этом можно сказать, практически не рискуя ошибиться: события в незабываемом 2018-м развивались в соответствии со свой внутренней логикой. Логикой эскалации. Если объявил войну целому свету, то не удержишься, покажешь однажды мультик, в ходе которого российские ядерные ракеты поражают Флориду. И полетит душа в рай, куда примешься завлекать соотечественников. Если сражаешься с Англией и ненавидишь предателей, то не утерпишь, пришлешь туда туристов, интересующихся солсберецкими достопримечательностями. Если по-тихому завоевываешь Африку, то лично прикажешь или твои повара сами догадаются устранить журналистов-расследователей – во избежание ненужных утечек и чтоб другим неповадно было. Если всем сердцем веришь, что никакой Украины на политической карте мира нет, то будешь мордовать, захватывая в заложники, ее граждан. Если до сих пор переживаешь распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу, то и белорусов за людей не будешь считать, пока они не станут подданными союзного государства. Ну и готовиться начнешь изо всех сил к тому дню, когда тебя вышибут отовсюду и от всего отключат, в том числе и от интернета.

Платить за эти имперские вожделения и невосполнимые потери некому, кроме российских избирателей. Тех самых, которые тебя как раз и выбрали в ушедшем году. Вот они и расплачиваются, и это тоже одна из несомненных примет 2018-го, да и целого десятилетия, пожалуй. Это результат планомерного уничтожения гражданских свобод в России, последовательного нагнетания милитаристского психоза внутри страны и гибридных угроз за ее пределами. Это закономерное следствие тотальной холодной войны, куда, как и в маленькую победоносную с виду бойню, легко было вползти, но из которой почти невозможно выбраться.

Короче, россияне прожили очень скверный год, и ничто пока не указывает на то, что дальше будет легче. В списке разрывающих Россию и мир противоречий не просматривается ни один конфликт, который Владимир Путин и его оппоненты могли бы уладить ко взаимному удовлетворению. Точнее, ничто из того, что цивилизация предлагает изгою, его не устроит.

Он не прекратит ядерный шантаж, не уйдет из Донбасса, не перестанет терроризировать врагов локальными акциями устрашения и с большим человеческим удовольствием будет попирать международные законы ради утоления своих реваншистских грез. С ним не удастся по-хорошему договориться ни о чем, но это мы поняли уже давно, так что уходящий год не обогатил нас новыми знаниями. Разве что умножил старые, но в их избытке, как всем известно, много печали.

Что ж, лет через сто разберемся, почему так вышло и к чему в конце концов привело. А то и раньше сориентируемся, если очень повезет. Сегодня же, подводя итоги, будем лишь свидетельствовать о происходящем, искать и находить в нем неизбежное, предчувствовать дурное и надеяться на лучшее. Чтобы без мировой войны, захвата власти в России отморозками, массовых репрессий, стагнации, распада, развала. С Новым годом, дорогие читатели!

Илья Мильштейн, «Радио Свобода»