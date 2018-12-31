Где смотреть новогодний фейерверк в Минске 31.12.2018, 16:03

В новогоднюю ночь в Минске массовые гулянья будут организованы на 25 открытых площадках.

Где можно увидеть новогодний фейерверк в Минске в ночь с 31 декабря на 1 января? Как в новогоднюю ночь будет работать транспорт? Подробности сообщает myfin.by.

Праздничный новогодний фейерверк в ночь на 1 января 2019 года можно будет посмотреть на трех площадках белорусской столицы.

Фейерверк у Дворца спорта начнется в 01:30 и продлится около 11 минут. Организаторы обещают необычное лазерное шоу с музыкальным сопровождением.

Также во Фрунзенском районе можно посмотреть два фейерверка.

Первый в 01:30 у Ледового дворца, а второй в 02:00 в парке Уго Чавеса. Фейерверки продлятся более 10 минут.

Как будут работать метро и наземный транспорт в новогоднюю ночь

Метро в новогоднюю ночь 1 января работает до 04:00.

31 декабря, с 23:00 до 00:00, интервал движения поездов в будет 8-10 минут, а 1 января до 4 утра - 6 минут.

Вход на станции метро закроют в 04:00. А станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Купаловская» закроют позже - в 04:15. И уже в 05:30 метро откроется.

В новогоднюю ночь 26 автобусных, 2 троллейбусных и 2 трамвайных маршрута будут работать до пяти утра. В 05:30 возобновится движение городского наземного транспорта.

В новогоднюю ночь в Минске массовые гулянья будут организованы на 25 открытых площадках. Эти площадки будут работать до 4 часов утра (их адреса по всем районам города размещены на сайте Мингорисполкома).

Главными праздничными площадками будут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь.

На Октябрьской площади впервые пройдет праздничный новогодний концерт с участием звезд белорусской эстрады, групп «Без билета», J:МОРС.

У Дворца спорта состоится молодежная вечеринка «Новогодняя жара». Там выступят белорусские диджеи и танцевальные коллективы.