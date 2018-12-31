Эксперты: Чистый вывоз капитала из России увеличился в 3,3 раза 31.12.2018, 16:13

Санкции и далее весомо влияют на российскую экономику.

Санкции за агрессивную политику продолжают удушать российскую экономику. Так, чистый вывоз капитала из России увеличился в 3,3 раза (по сравнению с январем–ноябрем прошлого года) и достиг 58,5 млрд долл. Этот показатель вдвое больше оттока капитала за два предыдущих года (25,2 и 18,5 млрд долл.).

Об этом в своей статье для «Зеркало недели» пишут Алексей Куропятник, Олег Белоколос, Александр Хара, Юрий Смелянский и Александр Полищук, эксперты фонда "Майдан иностранных дел". По их словам, отток капитала вызывает рост стоимости внешних заимствований.

"Замедляется рост промышленного производства (в этом году 2,5, в следующем — 2,1%); программа импортозамещения, мягко говоря, буксует даже в таких стратегически важных и наукоемких отраслях, как аэрокосмическая", — отмечают авторы.