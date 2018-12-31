Александр Хацкевич: Загадаю в новогоднюю ночь выиграть чемпионат и Кубок Украины 1 31.12.2018, 16:24

Александр Хацкевич

Фото: abff.by

Белорусский тренер киевского «Динамо» рассказал про самое необычное празднование Нового года.

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич рассказал про Новый год. Об этом пишет «Прессбол» .

- До скольки лет верили в Деда Мороза?

- Мы все продолжаем верить в него до сих пор (смеется). Вот только записки, которые Деду Морозу отправляешь, почему-то оказываются без ответа. Никаких подарков он не приносит. Но все равно верить в него надо.

- Самое необычное празднование Нового года в вашей жизни?

- Запоминающимся для меня стал Миллениум. Новый 2000-й год праздновали всей динамовской командой в столичном клубе "Мираж". В компании одноклубников и друзей было очень весело.

- Чего ждете от нового, 2019 года как футбольный тренер?

- В каждом году хочется, чтобы все было хорошо. Особенно сейчас это актуально в Украине. Хочется, чтобы в этой стране все было более стабильно, а небо над головой было всегда мирным. Чтобы люди чаще улыбались, чтобы было больше позитива. А в футбольном плане, разумеется, ожидаю побольше побед. Хочется выиграть чемпионство и Кубок. Суперкубок-то мы уже выиграли, и теперь стоят новые задачи. Чтобы они были успешно решены, их нужно загадать в новогоднюю ночь, — сказал Хацкевич.