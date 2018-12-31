закрыть
31 декабря 2018, понедельник, 18:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Геннадий Федынич: Хочу сказать всем жителям Беларуси - давайте будем вместе

4
  • 31.12.2018, 16:41
Геннадий Федынич
Фото: Praca-by.info

Лидер независимого профсоюза РЭП поздравил белорусов с новогодними праздниками.

Поздравление Геннадия Федынича опубликовал сайт praca-by.info:

– Год был непростой для многих в Беларуси. Если люди, которые работали за границей, везли свои заработанные деньги в Беларусь и благодаря этому держался стабильный курс рубля, то государство должно было благодарить этих людей! Они поддерживали свои семьи. В 2019 году пришла пора поддерживать друг друга. Не проходить мимо чужих неприятностей, помогать, радоваться счастью других. И если мы вместе станем защищать законные права людей, то люди станут жить лучше и будут увереннее в завтрашнем дне. И хочу сказать всем жителям Беларуси: давайте будем вместе.

Профсоюзный лидер поблагодарил всех, кто поддерживал РЭП в 2018 году:

– Без людей нет ни лидера, ни профсоюза. Я безмерно благодарен всем: и членам, и не членам профсоюза РЭП, которые нас поддерживали в суде; которые сегодня вступают в профсоюз. Как они говорят: «Мы нужны профсоюзу, и профсоюз нужен нам». Поэтому вам, люди, большое спасибо от чистого сердца. Хорошо, что вы такие, и пусть вас будет больше. Тепла и уюта вам в новом году в каждом доме!


популярное за неделю

Мнение

Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко
Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип