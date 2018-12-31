Украина обошла Россию и стремительно набирает скорость 2 31.12.2018, 16:52

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2018-ый год стал переломным для украинцев.

Если на вопрос: "Каким был уходящий год для Украины?" ответить одним словом, то на мой взгляд, ответом бы стало слово "сильным", пишет блогер Anti-colorados для «Обозревателя».

Да, этот год стал сильным и, возможно – переломным во всей нашей борьбе за место среди цивилизованных стран. 18-й стал годом, когда Украина стала мощно формировать повестку дня по вопросам, касающимся ее самой, но формировалась она как для наших партнеров и даже мирового сообщества, так и для противника.

До этого Украина шла вслед развивающимся событиям и с большим или меньшим успехом сводила на нет планы противника и тех, кто ему явно или тайно помогал в их реализации. Так было раньше потому, что у нас не было сил для формирования своей повестки дня, а потом – для ее продавливания и реализации. Так могло быть как угодно долго, но украинцы покончили с этим, поскольку уже могут себе это позволить потому, что сама Украина стала намного сильнее.

Как-то Маргарет Тэтчер говорила о коррупции, что с нею надо поступать как с сорняками на газоне: поливать и когда те поднимаются – уничтожать. У нас вредная поросль оказалась куда более опасного свойства, чем просто коррупция. Коррупция уже переросла в стадию тотальной измены. К 2014 году сорняков было столько, что за ними газона не было видно и они просто не давали ничего делать. Потихоньку их удалось убрать до такой степени, чтобы приступить к методике Мэгги – поливать и аккуратно прибирать то, что поднялось.

Понятно, что вопрос автокефалии был поднят уже тогда, когда это можно было сделать, и парировать вполне предсказуемые последствия. Тут надо четко понимать, что со стратегической точки зрения, военное, экономическое и политическое состояние Украины было первично, а мероприятия по автокефалии – вторичны. Очень важно то, что нашу игру теперь понимают и принимают наши сильные партнеры. Менторство постепенно сошло на нет, и теперь мы воспринимаемся как мощный игрок, у которого хватило духу бросить вызов Московии, и не просто бросить вызов, но и успешно противостоять ей, постепенно увеличивая размах игры и показывая все более мастерские маневры.

Констатация изменения статуса Украины выразилась во многих знаковых действиях, начиная от фактической поставки летального оружия и что более важно – промышленного оборудования, которое позволяет перекрыть потребность во многих узлах и агрегатах, которые получала наша оборонная промышленность из РФ. Причем, украинцы получаем не только промышленное оборудование, узлы и агрегаты для военной техники, но и технологии. Маленькая, но очень важная деталь, которой почти никто не уделили внимания. Украина в 2019 году начинает совместное производство патрульных катеров с Францией, по их проекту, но с максимальной адаптацией к нашим возможностям.

Проще говоря, все, что украинцы могут выпустить сами – будет сделано в Украине, а что у них еще не производится, будет докомплектовываться французами. Просто на минуточку, они сейчас не могут себе позволить строить крупные корабли, да и еще большой вопрос, нужны ли они именно для целей, которые сейчас стоят перед ВСУ и потому – строим москитный флот, но в кооперации с французами. Точно так хотела РФ строить Мистрали и получить не только изделия, но и технологии производства. Чем все закончилось для них – известно, а мы только сейчас начинаем. И Джавелины, и эти катера, свидетельствуют о том, что именно в этом году было де-факто сломлено эмбарго на поставку нам вооружений и технологий чисто венного назначения. Тут они уже обошли Московию и стремительно набирают скорость.

Кроме этого, выверенная позиция Украины привела к беспрецедентному давлению на российско-германский проект строительства газопровода. Ряд крупных провалов российской агентуры в РФ, приведший к решительному охлаждению Запада к РФ произошел не без участия наших спецслужб, которые делятся информацией, которая идет из РФ сплошным потоком и россиянам становится все тяжелее дышать, а их прикормленным друзьям становится все страшнее жить.

Именно в этом году внесена ясность в то, что сотворила РФ против Украины. ООН приняла резолюции, которые стали базой для соответствующих действий как Украины, так и ее партнеров. Как минимум, теперь РФ входит в полосу судов и трибуналов, которые будут стоить им многомиллиардных прямых потерь и уже невосполнимых репутационных потерь. Тут все только начинается, и старт был именно в этом году.

И главное, Украина показала уже всем и Москве – в первую очередь, что она уже готова к прямой конфронтации и больше не станет уходить от прямой драки. Введение Военного Положение – сигнал для всех, поскольку просто так оно не вводится, а рассылаются уведомления всем партнерам и генеральному секретарю ООН. Все, Москва упустила время насовсем.