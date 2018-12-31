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Видеофакт: Первые страны мира ярко встретили Новый год-2019

  • 31.12.2018, 17:01
Фото: Brett Hemmings\City of Sydney/Getty Images

Раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа.

Первые страны мира уже встретили Новый год-2019. Раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.

После них в новый год вошла Новая Зеландия, когда в Минске было только 14:00 31 декабря. Разница во времени между Минском и столицей Новой Зеландии Веллингтоном составляет 10:00, пишет apostrophe.ua.

После Новой Зеландии Новый год в 15:00 встретили Австралия, Япония и обе Кореи.

Последними 2019 год встретят американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты бить, когда в Минске будет 14:00 1 января.


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