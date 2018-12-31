Путин продлил на полгода запрет на транзит грузов из Украины 1 31.12.2018, 17:22

Правитель РФ подписал специальный указ.

Президент России Путин 30 декабря подписал указ о продлении до 1 июля 2019 года специальных мер контроля при транзитных перевозках грузов из Украины в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ. Документ опубликован на портале правовой информации России, пишет «Гордон».

Указ вступает в силу с 31 декабря.

В прежней редакции он действовал до 1 января 2019 года.

Указ "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации" устанавливает, что транзитные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки из Украины через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси. Специальные меры контроля действуют с 1 января 2016 года.

Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Первоначально запрет касался только поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные ограничения распространили на Кыргызстан.

Украина неоднократно призывала Россию отменить ограничения на транзит в рамках ВТО.