Фотофакт: Водители Минска составили новогоднюю елку из более 50 авто 31.12.2018, 17:46

На создание фигуры было потрачено около четырех часов.

Более пятидесяти автолюбителей Минска построили елку из легковых машин на парковке ТЛЦ «Глобус Парк». На создание фигуры было потрачено около четырех часов времени, пишет onliner.by.

«Мы строили подобную фигуру впервые, — рассказал один из организаторов мероприятия. — Сложнее всего оказалось расставить автомобили, ведь картина „с земли“ сильно отличается от картины „с неба“. Зачастую казалось, что машины стоят совершенно точно, но после снимка с дрона оказывалось, что все совсем не так, и их приходилось перестраивать.

Изначально было около 100 машин, но многие водители уставали от ожидания и уезжали, частично разрушая фигуру, и нам снова приходилось ее строить.

Тем не менее, на наш взгляд, для „первого блина“ вышло неплохо. Выражаем огромную благодарность администрации ТЛЦ „Глобус Парк“ за предоставленную парковку, а Dronemania — за аэросъемку. Ну и, конечно же, всем автолюбителям, принявшим участие!»