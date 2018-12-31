70% польских семей оценивает 2018 год как хороший для них и их близких 31.12.2018, 17:58

Благодаря правительственным программам в Польше значительно снизился уровень бедности.

«Семья 500 плюс», «Малыш плюс», «Хороший старт» - это только некоторые программы, внедренные и реализованные правительством «Права и справедливости», цель которых – улучшение ситуации польских семей, передает «Радио Польша».

Из исследований, проведенных Центром исследований общественного мнения, следует, что около 70% польских семей оценивает 2018 год как хороший для них и их близких. Только программой «Семья 500 плюс» пользуется более, чем 3 миллиона 770 тысяч польских детей. В общей сложности польским семьям перечислено 58 миллиардов злотых (13,5 млрд евро), - сообщила министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская.

«Это подтверждают все данные, не только Главного статистического управления. Оценки Европейского союза также говорят о том, что мы значительно снизили бедность среди поляков, особенно детей из многодетных семей. Также существенно улучшилась ситуация родителей, в одиночку воспитывающих детей, и семей, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями», - отметила Эльжбета Рафальская.

По словам министра, в прошлом году увеличилось количество детских садов в Польше: «Здесь работает программа «Малыш плюс». В 2018 и в 2019 годах финансирование этой программы выросло в три раза: со 150 миллионов злотых (35 млн ерво) до 450 миллионов злотых (105 млн евро). Я обращаюсь к органам местного самоуправления, чтобы они воспользовались предложением на 2019 год, поскольку оно адресовано прежде всего тем местностям, где не было яслей и детсадов для детей до 3 лет».

Все больше семей пользуется Карточкой Большой Семьи, которую могут получить семьи с тремя и больше детьми. При наличии этой карточки в магазинах можно купить товары по сниженным ценам и получить скидку на услуги в центрах культуры и спорта. Внедрена также программа «Хороший старт», в рамках которой 4,5 миллионов школьников может рассчитывать на финансовую помощь для покупки школьных принадлежностей.

«Если речь идет об этой финансовой поддержке, то она уже вписалась в нашу семейную политику. Мы будем продолжать её оказывать и в 2019 году, и в следующих годах. Расходы, связанные с началом учебного, года всегда большие. Это очень важная поддержка для родителей», - подчеркнула Эльжбета Рафальская.

Развиваются также многочисленные программы по активизации и опеке людей пенсионного возраста, такие, как, например, «Пенсионер плюс» или программа «Общественной активности пожилых людей».

Министр Эльжбета Рафальская обратила внимание, что важным для польских семей является то, что в Польше легко найти работу, поскольку уровень безработицы с стране рекордно низкий. Кроме того, систематически растет минимальная зарплата, в 2019 году она составит 2 250 злотых (523 евро), а минимальная ставка за час работы – 14 злотых 70 грошей (3,4 евро).