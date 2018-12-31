Месси - лучший бомбардир 2018 года в Европе 31.12.2018, 18:35

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В составе «Барселоны» и сборной Аргентины футболист забил во всех турнирах 51 гол в 54 матчах.

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе. В составе "Барселоны" и сборной Аргентины он забил во всех турнирах 51 гол в 54 матчах. Ранее он становился лучшим бомбардиром в 2010 году (60 голов), 2012 (91) и 2016 (59), пишет sport-express.ru.

Второе место занял Криштиану Роналду. За "Реал", "Ювентус" и сборную Португалии он отличился 49 раз в 53 матчах .

Примечательно, что в число лучших вошел один представитель "карликовой" страны. Давид Тюрпель в составе "Дюделанжа" и сборной Люксембурга забил 40 голов в 49 матчах.

Полностью список топовых бомбардиров выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 51 гол (54 матча)

2. Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", Португалия) - 49 (53)

3. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша) - 46 (56)

4. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 44 (55)

5. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 42 (63)

6. Давид Тюрпель ("Дюделанж", Люксембург) - 40 (49)

7. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция) - 40 (71)

8. Луис Суарес ("Барселона", Уругвай) - 37 (60)