Против Дмитрия Полиенко завели новые дела? 31.12.2018, 18:48

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Таким образом милиционеры решили «поздравить» бывшего политзаключенного с праздниками.

За несколько часов до Нового года бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко узнал, что на него заведены новые дела., пишет «Новы час».

Как сообщил Полиенко в соцсетях, одно из дел за «распространение экстремистских материалов», второе - за отказ посещать «лекции» в РОВД. Друзья Дмитрия не исключают, что до суда его могут оставить в отделении милиции.

Дмитрий Полиенко отказался посещать лекции, предназначенные ему в местном РУВД после освобождения. Он утверждает, что возложенная на него обязанность ежедневно ходить на «профилактические мероприятия» - незаконная. За отказ посещать лекции 14 декабря судья Заводского суда Минска Анастасия Осипчук приговорила активиста к штрафу в 980 рублей по ст 23.4 КоАП («неповиновение законным требованиям сотрудников милиции»).

На видео, которое Дмитрий успел отправить своим друзьям, слышно, что он объясняет милиционеру о том, что устроился ремесленником, поэтому не обязан посещать лекции.

Обвинение общественных активистов в «распространении экстремистских материалов» становится привычной практикой силовиков.