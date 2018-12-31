Синоптики рассказали, к какой погоде готовиться белорусам в новогоднюю ночь и днем 1 января 31.12.2018, 18:52

Прогноз погоды во всех областных городах.

Синоптики предупреждают белорусов о неблагоприятной метеорологической обстановке днем 1 января. Оранжевый уровень опасности на вторник объявлен из-за того, что во многих районах страны и по Минску ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, пишет tut.by со ссылкой на Гидромет.

По всей территории страны во вторник днем будет преобладать облачная погода.

В Минске в новогоднюю ночь будет без существенных осадков (вероятность 10−15%). Днем во вторник временами мокрый снег, дождь (вероятность более 90%). На дорогах местами гололедица. В дневные часы прогнозируется слабый гололед. Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 15−18 м/с.

В Бресте предстоящей ночью также будет без существенных осадков (вероятность 10−15%). Днем прогнозируются мокрый снег, дождь (вероятность 80−90%), утром — слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от +3 до +5°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−17 м/с.

В Могилеве ночью ожидается небольшой снег (вероятность 60−70%). Днем временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность 80−90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха будет от -1 до +1°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15−17 м/с.

В Витебске в новогоднюю ночь возможен небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). Днем временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность 80−90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха будет -1...+1°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15−18 м/с.

В Гомеле предстоящей ночью ожидается небольшой снег (вероятность осадков 60−70%). Днем временами осадки, в основном мокрый снег (вероятность 80−90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха будет 0...+2°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15 м/с.

В Гродно ночью будет без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Днем во вторник возможны осадки (вероятность 80−90%), утром — слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2...4°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, порывы до 15−18 м/с.