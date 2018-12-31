Рост цен на нефть не остановил падение российского рубля 31.12.2018, 19:25

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Российский рубль подешевел к евро и доллару.

Цены на нефть марки Brent 31 декабря прибавили около 2%, сообщил РБК. На 11:30 мск за баррель нефти этой марки давали $54,43 (+2%).

Дорожала 31 декабря и нефть марки WTI. Нефтяные фьючерсы этой марки также прибавили около 2% и торгуются по данным на 13:15 на уровне $46,06. Рост цен на нефть связывают с ростом на фондовом рынке и с намеками президента США Дональда Трампа на прогресс в ситуации с возможной торговой сделкой с Китаем.

На благоприятном фоне продолжает дешеветь российский рубль. Доллар стал стоить дороже на 0,3%, он дорос до 69,82 рублей, евро – до 79,99 рублей.

Отметим, что по итогам года цена нефти марки Brent снизилась на 19% после двух лет роста. В период с января по октябрь она выросла до максимума – $86,74. Это был самый высокий уровень с конца 2014 года. При этом аналитики ожидали дальнейшего роста цен и прогнозировали, что к концу 2018 года цена достигнет $100 за баррель. Однако вместо этого Brent начал стремительно дешеветь, упав в общей сложности от максимума на 40%.